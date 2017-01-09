| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

空軍畢琪專機發動機熄火 駕駛急喊「Mayday」

2017-01-09  23:57

〔即時新聞／綜合報導〕空軍一架畢琪行政專機9日發生驚魂，上午起飛不久後發動機突然熄火，駕駛立刻發出求救訊號「Mayday」，所幸最後平安降落，空軍也證實是發動機扭力不足導致熄火。

綜合媒體報導，畢琪行政專機17907飛機，9日上午8時36分許從松山機場起飛，準備回到台南亞航進行保養，沒想到在37分，發動機突然出現異狀，駕駛急向民航局發出「Mayday」，要求緊急降落，盤旋20分鐘後平安落地。

空軍證實畢琪專機發動機扭力不足導致熄火，松指部專機隊長孫崇表示，「起飛過程中，左邊的發動機異常的超扭力，所以飛行員按程序來處置。」他表示，將依原廠標準，實施階段性與機身結構檢查。

這架畢琪專機機齡近30年，主要用途為載送中少將，據了解，畢琪專機為雙槳螺旋發動機，一個發動機失效還可以繼續飛行，只有2具發動機出問題才會呼叫「Mayday」。

廣告
  • 空軍一架畢琪行政專機9日發生驚魂，上午起飛不久後發動機突然熄火，駕駛立刻發出求救訊號「Mayday」，所幸最後平安降落。圖為空軍松指部。（資料照，記者方賓照攝）

    空軍一架畢琪行政專機9日發生驚魂，上午起飛不久後發動機突然熄火，駕駛立刻發出求救訊號「Mayday」，所幸最後平安降落。圖為空軍松指部。（資料照，記者方賓照攝）

  • 空軍證實是發動機扭力不足導致熄火。（圖擷取自《TVBS》影片）

    空軍證實是發動機扭力不足導致熄火。（圖擷取自《TVBS》影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 熄火 畢琪專機 畢琪行政專機 發動機 空軍
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：空軍畢琪專機發動機熄火 駕駛急喊「Mayday」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.