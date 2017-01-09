空軍畢琪專機發動機熄火 駕駛急喊「Mayday」

2017-01-09 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕空軍一架畢琪行政專機9日發生驚魂，上午起飛不久後發動機突然熄火，駕駛立刻發出求救訊號「Mayday」，所幸最後平安降落，空軍也證實是發動機扭力不足導致熄火。

綜合媒體報導，畢琪行政專機17907飛機，9日上午8時36分許從松山機場起飛，準備回到台南亞航進行保養，沒想到在37分，發動機突然出現異狀，駕駛急向民航局發出「Mayday」，要求緊急降落，盤旋20分鐘後平安落地。

空軍證實畢琪專機發動機扭力不足導致熄火，松指部專機隊長孫崇表示，「起飛過程中，左邊的發動機異常的超扭力，所以飛行員按程序來處置。」他表示，將依原廠標準，實施階段性與機身結構檢查。

這架畢琪專機機齡近30年，主要用途為載送中少將，據了解，畢琪專機為雙槳螺旋發動機，一個發動機失效還可以繼續飛行，只有2具發動機出問題才會呼叫「Mayday」。