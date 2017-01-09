同船同遊日月潭 船票竟天差地別！

南投縣魚池鄉日月潭遊湖船票十分紊亂，易引發消費糾紛與民怨，值得政府重視。（記者謝介裕攝）

2017-01-09 23:27

〔記者謝介裕／南投報導〕年關腳步接近，日月潭遊艇遊湖票價削價惡性競爭情況，也有愈來愈嚴重之勢，網路甚至出現比碼頭實體售票窗口，還便宜3倍以上價格的船票，還有人因購票管道不同，搭乘同1艘遊艇，竟出現3種不同的價格，扯到讓人傻眼，也引發民怨四起，日月潭遊艇公會無奈表示，這都是拜公平交易委員會所賜，才使得目前票價亂糟糟，公會也無力整頓，只能盼縣府甫實施的「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」，發揮出應有的公權力。

遊湖可說是造訪日月潭的遊客必選的行程之1，早期日月潭遊艇公會也統一訂定價目表，全票300元、優待票250元、半票150元，惟民國97年間公會被中央公平交易委員會依違反公平交易法，處51萬元罰款後，業者輪流排班情況便不再，繼之而其的是各憑本事攬客。

近來，中國客來台人數銳減，加上農曆春節在即，為了搶攻國內國旅卡市場，船家之間也不時上演明爭暗鬥劇碼，從日月潭遊艇公會、南投縣府迄日管處都曾接到遊客投訴電話，尤以票價「一船多價」問題，最受注目。

據遊艇業界透露，目前船家販售遊湖船票，可區分碼頭窗口、飯店、民宿、旅行社與網路等5大管道，雖然全票是300元，但因交情、攬客績效等因素，導致船家給予下線的船票價格也不一，之前，曾有3位男大生一起前來遊玩，搭乘同艘船、同行程，結果因購票管道不同，竟出現50元、150元、300元等3種不同的價格，令人難以接受，直稱：「莊笑為」！

而最近「員林人」等網路社團之中，則有網友推出遊湖只須90元的超低價格，比全票300元少了3倍以上，並標榜是來回票，不限平常日、假日或春節，甚至也沒有搭乘時間的限制，反觀，若在日月潭碼頭所買的船票，均限制在當天搭乘，優惠措施如此天差地別，不但易衍生消費糾紛，也嚴重衝擊日月潭觀光整體形象。

南投縣府觀光處長王源鍾指出，縣府制定的「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」，全文共21條，已發布施行，載客船舶總量上限，共136艘載客動力小船、3艘客船，其中，136艘小船分成6個船隊，大家在營運計畫書中，也都不約而同將船票最高價位限制在300元以下，因此縣府在春節期間將不定時、不定期前往稽查，期有效改善削價惡性競爭亂象，提高服務品質減少民怨發生。