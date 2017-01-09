三峽老街重鋪石板路 鑄鐵板變裝置藝術

2017-01-09 22:56

〔記者張安蕎／新北報導〕三峽老街廣場石板路遭拆事件，歷經9個月協調，新北市府斥資約640萬元，打造新的老街風貌，黑色柏油路改為銀灰色的地磚，並設置鑄鐵板展示區，讓老街多了文化氣息，但大量汽機車停放在展示區前，擋住民眾觀看視線，攤販及行車亂象，仍考驗市府的管理能力。

三峽福安宮至派出所前的老街廣場，原本鋪滿造價百萬的石板及花崗岩，並鑲嵌30片印有三峽歷史與藝術的鑄鐵板，成為老街招牌風貌，去年4月三峽公所以地面濕滑為由，在未與地方團體溝通下改鋪柏油，引發外界撻伐，市長朱立倫為此道歉，歷經多時協商，市府終與地方團體取得共識，11月底展開重鋪作業。

新的路面採用12種高壓磚材質及花崗石，讓廣場與老街不再景觀不一致，週邊也設計展示區，將原本嵌在地上的鑄鐵板，改為豎立的裝置藝術，內容包括畫家李梅樹的畫作、清初乾隆台灣輿圖等，並新增百周年慶紀念誌及鑄鐵板簡介，吸引不少遊客駐足觀看。

不過，許多民眾不識鑄鐵板的文化價值，竟大喇喇在展示區擺攤營業，不時有計程車在此上下車、貨車卸貨等，還有遊客坐在鑄鐵板的基座上休憩，櫻花道上更停滿整排機車，種種行為皆擋住鑄鐵板，讓人無法近距離欣賞上頭的圖文。

三峽文資守護聯盟成員林炯任肯定廣場重鋪後，變得美觀、寬敞，老街導覽多了新景點，但攤販及機車亂象依舊，影響市容，應考慮擴大徒步區，例如大溪老街路口處配置一名警員，整個街區不見攤販、違停，逛起來輕鬆自在，值得三峽借鏡。

李梅樹紀念館館長李景光表示，攤販、機車擋住展示區，讓鑄鐵板失去文史價值，且一整排黑色的鑄鐵板宛如一堵黑牆，建議市府應持續檢討改善，不要花了數百萬公帑卻事倍功半。

三峽區長陳健民表示，老街廣場為道路用地，依法不可停放汽機車及設置攤販，7日起已通知派出所強力取締，廣場管理問題亦列為區政重點，將視近期取締功效，再考慮是否擴大徒步區範圍。