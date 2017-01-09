三峽老街重鋪石板路 鑄鐵板變裝置藝術
〔記者張安蕎／新北報導〕三峽老街廣場石板路遭拆事件，歷經9個月協調，新北市府斥資約640萬元，打造新的老街風貌，黑色柏油路改為銀灰色的地磚，並設置鑄鐵板展示區，讓老街多了文化氣息，但大量汽機車停放在展示區前，擋住民眾觀看視線，攤販及行車亂象，仍考驗市府的管理能力。
三峽福安宮至派出所前的老街廣場，原本鋪滿造價百萬的石板及花崗岩，並鑲嵌30片印有三峽歷史與藝術的鑄鐵板，成為老街招牌風貌，去年4月三峽公所以地面濕滑為由，在未與地方團體溝通下改鋪柏油，引發外界撻伐，市長朱立倫為此道歉，歷經多時協商，市府終與地方團體取得共識，11月底展開重鋪作業。
新的路面採用12種高壓磚材質及花崗石，讓廣場與老街不再景觀不一致，週邊也設計展示區，將原本嵌在地上的鑄鐵板，改為豎立的裝置藝術，內容包括畫家李梅樹的畫作、清初乾隆台灣輿圖等，並新增百周年慶紀念誌及鑄鐵板簡介，吸引不少遊客駐足觀看。
不過，許多民眾不識鑄鐵板的文化價值，竟大喇喇在展示區擺攤營業，不時有計程車在此上下車、貨車卸貨等，還有遊客坐在鑄鐵板的基座上休憩，櫻花道上更停滿整排機車，種種行為皆擋住鑄鐵板，讓人無法近距離欣賞上頭的圖文。
三峽文資守護聯盟成員林炯任肯定廣場重鋪後，變得美觀、寬敞，老街導覽多了新景點，但攤販及機車亂象依舊，影響市容，應考慮擴大徒步區，例如大溪老街路口處配置一名警員，整個街區不見攤販、違停，逛起來輕鬆自在，值得三峽借鏡。
李梅樹紀念館館長李景光表示，攤販、機車擋住展示區，讓鑄鐵板失去文史價值，且一整排黑色的鑄鐵板宛如一堵黑牆，建議市府應持續檢討改善，不要花了數百萬公帑卻事倍功半。
三峽區長陳健民表示，老街廣場為道路用地，依法不可停放汽機車及設置攤販，7日起已通知派出所強力取締，廣場管理問題亦列為區政重點，將視近期取締功效，再考慮是否擴大徒步區範圍。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 1年請278天病假 退休校長遭爆照領近百萬年薪
- 本週汽油不調整 柴油漲0.1元
- 北市醃漬產品 酸菜漂白劑二氧化硫超標42倍
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- Melody驚覺自己虎背熊腰 遭下令3月內練成超模身材
- 恫嚇被告要羈押 桃園法官曾雨明罰俸百萬
- 主謀殺人逃亡18年 判決逆轉從無罪到15年確定
- 他經歷了什麼！？鹿晗蠟像被親到掉漆
- 謝佳見防塵衣當太空裝 洪小鈴吐槽像養蜂人
- 老麵店假日不休 生意增2至3成
- 黨產會准解凍發薪 洪秀柱：那是我們的錢好不好！
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 昔日欣賞黃國昌 今日辜寬敏這麼說..
- 絕殺失手 簡偉儒30分白搭
- 中職》請「蔗嫂」A-Lin來開球 獅隊已有腹案
- 自由車》巴林王國初體驗 馮俊凱專心迎戰新賽季
- NBA》「曾向我學習防守」名人堂球星讚Kobe企圖心強
- 北投又見水果攤商毆打騎士 網友：早惡名在外
- 糾眾討債路邊談判 欲亮槍耍狠卻GG了
- 記者會提蔣經國這件事 吳敦義不禁哽咽
- 持毒偷車男子 騎贓車逆向逃逸被警方踢倒就逮
- 叛逃者張憲義越洋述心路 CIA見面地點曝光...
- 高爾夫》J.湯瑪斯力退松山英樹 SBS冠中冠高球賽奪冠
- 菜市場小旅行 老外驚呼好玩好吃
- 申請不到補助款 怒砸馬上辦櫃台 被判罰9萬元
- 永豐金自結損益 去年稅後盈餘衰退24.6％
- PIKO太郎連敗2曲 新歌再玩水果梗
- 「嘟嘟」扛開幕戰 盼10全10美
- 高雄焚化廠爐爆案 1廠商聲押獲准、2人交保
- 中職》「傑尼獅」化身皮卡丘跳水 陳傑憲側空翻超帥
- 自由廣場》北農別拿菜籃族當祭品
- 中國嚴打網貸平台 8月前恐有大批P2P被關閉
- 康熙吳宗憲同時落水 陳漢典：當然先救憲哥
- 監所空間小通風差 法部研擬改善
- 浩鼎案》轉讓股票給翁郁琇 檢認定尹衍樑不知行賄
- 軟爛男當妻金飾 不識貨 鑽戒扔水溝
- 《金球獎》分手泰勒絲人氣回歸 洛基帥翻紅毯
- 擬開放美豬進口？ 國民黨列下會期重點
- 今年真要打？ 美國防部長：北韓核武是嚴重威脅
- 簽小聯盟約 川崎留小熊
- 變態狼偷拍裙底 丈夫怒扯衣領扭送警局
- NBA》開賽18秒喊暫停 柯爾：我弱化版波總啦！（影音）
標題：三峽老街重鋪石板路 鑄鐵板變裝置藝術
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email