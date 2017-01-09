海底攝影「見鬼」？ 原來是罕見海馬翼管螺

海馬翼管螺長相特殊。（阿海提供，記者蔡宗憲翻攝）

2017-01-09 22:49

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕未免太像電影《驚聲尖叫》的鬼臉！資深海底攝影師阿海，上週到墾丁西海岸潛水攝影時，意外拍攝到一種微小透明生物，返家檢視照片時，赫然被「鬼臉」嚇了一大跳，請教專家後，發現這個名為「海馬翼管螺」的生物「臉孔猙獰」，在潛水攝影界引發不少討論。

「從沒拍這這麼奇妙的物種！」拍下多張照片的阿海說，平常就喜歡拍攝海底細微的生物，在海底發現這個半透明生物時，沒有特別注意長相，與其他發現生物一起拍攝許多張，隔天用電腦檢視時，突然跳出的「鬼臉」著實嚇了一跳，當真被神奇的大自然開了玩笑。

海洋生物專家李坤瑄指出，這個「鬼臉」是「海馬翼管螺」，身體極度透明，呈圓筒狀，體長約為體寬的2至4倍，體長約8至10公分，完全無殼，除眼睛與內臟團外，在水中難見其蹤影，內臟團大多內縮至身體內，形狀變異相當大。

其中眼睛呈長管狀，猶如望遠鏡一般，身體前端具有象鼻般的長吻，口內有發達而銳利的齒舌。身體具有風帆狀的單鰭，游動時單鰭大多時間在上，左右擺動劇烈，有時會身體不停翻轉，在照片中有如「鬼臉」。

李坤瑄說，「海馬翼管螺」在大洋的表層或珊瑚礁的水體中常出現，日本、中國都有紀錄，但太透明在水中近乎隱形，不易被拍攝到，一般人少以機會看到，在海裡更難，拍攝到清晰個體相當難得，也讓民眾有機會目睹這種特殊的海洋生物。