車城蚊子泡腳池 亂花千萬公帑將成空

車城鄉公所泡腳池已成廢墟。（記者蔡宗憲攝）

2017-01-09 23:12

〔記者蔡宗憲／車城報導〕從2008年爭取觀光局經費興建至今，陸續已經耗費千萬公帑的車城鄉公所泡腳池，由於沒有溫泉水權，加上遭近年颱風毀壞，車城鄉公所拒絕再作無謂活化，目前朝整體拆除、歸還土地為方向，也宣告這項「未曾正式啟用」的千萬工程完全失敗。

「這項『歷史共業』，造成車城無法申請觀光局經費。」車城鄉長張春桂表示，歷經3任鄉長的泡腳池，因為當年沒有申請水權，後續不斷申請經費活化，始終沒有合法啟用，成為名副其實的「蚊子池」，目前已經申請拆除所有殘存設施，將用地歸還縣府，希望解除觀光局列管「閒置設施」，避免影響車城整體觀光經費的申請。

這項面積約460坪的泡腳池工程，是2008年車城鄉公所申請的「塑造溫泉區觀光意像工程」，當年因無溫泉法限制，便利用公共監測井設計成泡腳池，但因水權問題不能合法使用。

2012年，鄉公所再次申請經費活化，盼由縣府協助解套水權未果，整修完成後再次荒廢，直到2015年天鵝、蘇迪勒颱風襲擊，幾乎夷平木造設施，去年的莫蘭蒂風災後，泡腳池完全成為廢墟至今，期間經歷藍綠兩黨鄉長執政，共耗費近千萬，目前成為觀光局列管的蚊子設施。

談到這塊「燙手山芋」，張春桂搖頭表示，水權問題無從解決，這一塊蚊子設施就不該再「活化」浪費公帑，只能向上級報拆將土地恢復原貌、解除列管，並依審計室要求提出整個案件執行過程的前後任失職人員，她也以此案例告誡課室人員，任何建設都是民脂民膏，絕不可爭取錯誤建設浪費公帑，讓後代承擔這些錯誤。