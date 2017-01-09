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退休校長遭爆料最後1年幾乎都休假 徐慧芯：因病合法請假

2017-01-09  22:55

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕經常參與年金改革抗爭活動的新竹縣退休國中校長徐慧芯，遭人爆料她在退休前1年因病連同其他事由休假長達323天；徐慧芯說，她請假一切合法，也沒那麼多天，當時校務有教務主任代理，她也不時打電話回學校關心。

新竹縣政府表示，從前年8月1日到去年的7月31日，徐慧芯的病假和延長病假請了278天，還有7天事假、休假30天，總共是315天，外傳徐慧芯休了323天，是還有7天8小時的出差，但那不能算是休假。

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  • 新竹縣退休國中校長徐慧芯（左）遭人爆料在任最後1年幾乎都在休假。圖為校長交接典禮照片。（擷取自新竹縣政府網頁）

    新竹縣退休國中校長徐慧芯（左）遭人爆料在任最後1年幾乎都在休假。圖為校長交接典禮照片。（擷取自新竹縣政府網頁）

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