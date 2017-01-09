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中壢還有鉛管？ 研判應該只是「漏網之魚」

2017-01-09  23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕這裡也有鉛管？

桃園市中壢區中央東路一處老舊社區今天因人行道鋪面施工的開挖，不慎挖破水管，結果意外發現一戶人家的自來水管用戶端仍使用鉛管！台灣自來水公司第二區管理處清查，當地的鉛管於40年前鋪設，幾乎已全面換成塑膠管，研判這一戶是屬於早期汰換管線的「漏網之魚」，隨即汰換為效能更好的「耐衝擊管」。

原來，施工人員發現當地水管不慎被挖破後，這一戶自來水用戶端的接管處疑似使用鉛管，鉛管只有變形、沒破管，市議員彭俊豪聞訊立刻到場關心。

前往搶修的水公司人員立即循管開挖，發現約50公分長鉛管所埋設的位置屬於私有地，可能是早期未取得土地所有權人同意而埋設的，加上鉛管四周全被樹根所包覆，才會幾十年來都沒被發現，應屬個案。

水公司人員表示，二區處所轄內有84萬8000用戶，水公司長期以來都對水質鉛含量進行嚴格監控，且一般只要是流動的活水，即使使用的是鉛管，也不致於會有鉛水溶出的問題，民眾不用過度擔心。

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  • 中壢區中央東路開挖發現1鉛管，研判應該只是「漏網之魚」。（記者李容萍攝）

    中壢區中央東路開挖發現1鉛管，研判應該只是「漏網之魚」。（記者李容萍攝）

  • 中壢區中央東路開挖發現1鉛管，研判應該只是「漏網之魚」。（記者李容萍攝）

    中壢區中央東路開挖發現1鉛管，研判應該只是「漏網之魚」。（記者李容萍攝）

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標題：中壢還有鉛管？ 研判應該只是「漏網之魚」


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