台南老碾米廠辦畫展 打造藝文農村
2017-01-09 22:16
〔記者楊金城／台南報導〕有52年歷史的下營區大埤里「自發」碾米廠化身成「藝廊」，展出鄉土畫家吳聰益的油畫，大埤寮庄有「車庫」（圖書館），老碾米廠還首辦畫展，打造藝文書香新故鄉，立下不可磨滅的創舉。
吳聰益展出20幅油畫，以描繪昔日插秧、鹽田、養蚵等農漁村風情為主題，吸引許多鄉親來看展。居民楊文義說，難得在鄉下辦畫展，吹起藝術風。
舉辦畫展的「自發碾米工廠」，至今仍保存檜木製的木造碾米機，「自發」第二代的楊文謀將閒置4年的老碾米廠作為大埤寮仔的藝文展覽開放空間，辦過新書發表會、鄉土音樂會，這次再首辦油畫展。
楊文謀和吳聰益是下營國中第二屆同學，不僅提供老家平房讓吳聰益返鄉進駐創作，也和同學們力邀他在老家碾米廠辦畫展，將老父留下的老碾米廠賦予藝術新生命價值，成就藝文書香大埤寮仔的佳話。
45年次的吳聰益，老家在大埤寮仔隔壁的大屯里，高中沒畢業，17歲時就到台北謀生，學畫根本不是藝術學科出身。
吳聰益說，到台北後在廣告公司任職，學習繪製建築透視圖，後來又到畫廊工作寫楷書廣告看板，不自覺愛上畫畫，自習學會油畫技巧；近些年，吳聰益也精於3D彩繪，在學甲、七股、下營多所學校和公園留下3D彩繪的作品，去年並獲選下營國中傑出校友，讓自認「沒讀書」的他很感恩。
楊文謀說，吳聰益油畫展只展出2天，未來將長期在大埤寮車庫（圖書館）、自發碾米廠辦展，打造藝文書香鄉間。
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