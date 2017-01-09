1年請278天病假 退休校長遭爆照領近百萬年薪

2017-01-09 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，有網友爆料稱新竹縣退休校長徐慧芯，因為不滿縣府將她調到她不想去的學校，竟請了快一年的病假，照領近百萬的年薪，請完假後她馬上申請退休，又領了百萬退休金，如今她反對年金改革，只要有年金改革會場，幾乎都能看到她的身影。

根據《三立新聞網》報導，徐慧芯在去年6月滿50歲時申請退休，雖然她因開刀雙腳不太方便，但她仍會拿著板凳出現在抗議會場，抗議年金改革，去年7月和10月分別在內政部和國發會的抗議場合，都可以見到徐慧芯的身影。

報導稱，根據徐慧芯的紀錄，她在104年8月到105年7月間，請了278天病假、7天事假，以及30天的休假，還有7天8小時是因出差請假，導致她一年365天就請了323天假，學校等於沒有校長。不過徐慧芯在請假期間，每月7萬7688元的薪水照領，她在去年6月申請退休後，再領了百萬退休金。

徐慧芯表示，她請的是病假，並非事假，是因為她遇到車禍開刀，才會請假去換人工關節，「難道我還要拿著拐杖去學校上班嗎？」徐慧芯也說，她請假一切合法，也沒外界傳的那麼多天，期間薪水並沒有全領，而且都有教務主任來代理校長，她也會用手機隔空關心。