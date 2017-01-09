金大學生呂如琄 捐血回饋救命之恩

國立金門大學學生呂如琄抱著感恩的心，捐血回饋社會。（記者吳正庭攝）

2017-01-09 22:09

〔記者吳正庭／金門報導〕果真「受人點滴、泉湧以報！」，國立金門大學生呂如琄出生即因黃疸全身換血，立願長大後要捐血回饋社會；如今她不僅「還願」，下一步，還要唸完長照系學業，投入服務更多人群的工作。

二十年前，呂如琄在桃園出生，呱呱落地就因嚴重黃疸，醫囑全身換血，當時由於血庫缺血，醫院必須從台北調血；幸運的是，她母親有捐血習慣，讓呂如琄能有優先用血的機會。

母親的身教，因輸血得以救命，都讓呂如琄把母親的教誨: 「長大後要幫助別人、回饋社會」銘記在心。她說，當時大概輸了一千五百到二千ｃｃ的血才捱過危險期。

呂如琄說，高中二年級還未成年，得到母親同意，終於以感恩的心完成人生第一次捐血；從此，每年一定捐滿一千ｃｃ的法定額度，未來捐血也不會半途而廢。

台灣血液基金會台北捐血中心到金門辦理捐血，呂如琄一口氣捐了五百ｃｃ，是她到金門第一次捐血，也因為她熱情的感染，不少同學加入捐血行列。

呂如琄去年從台南轉學到金門大學長照系就讀，就是希望有一天考上護理師執照，除了定期捐血回報社會，還要以更務實的方式，投入照顧更多人群的工作。

台北捐血中心表示，四日以來，金防部、縣警局及金門鄉親的熱情響應，五天共募集到一千五十八袋、二十六萬四千五百ｃｃ的鮮血，超過預期；考量農曆春節可能出現的血荒，歡迎金門鄉親利用十日到金沙鎮公所、十一日在金寧鄉公所共襄盛舉。