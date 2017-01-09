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與男友用餐怎麼坐？ 鄉民：「這樣坐」才能吃豆腐

2017-01-09  23:04

〔即時新聞／綜合報導〕有網友因觀察到大多數情侶都「並肩坐」，因而在PTT上發文表示，自己喜歡與男友「面對面」而坐是不是讓人有距離感？引起網友熱議。

有網友在《PTT 男女版》中發文表示，「如果今天跟男朋友出門吃飯，剛好坐到一個四人座的位置，會選擇和男友並肩而坐？還是面對面而坐呢？」，更表示自己比較偏好「面對面」，一來旁邊可以放東西，二來抬頭就可以看到男友，但卻突然覺得似乎讓人有距離感。

此文一PO，除了網友自己平時觀察到多數情侶為「並肩坐」之外，也有不少鄉民表示偏好「並肩坐」，是因為「方便摟抱吃豆腐」、「有同一隊的感覺」、「距離比較近」等原因，也有鄉民表示「面對面」的坐法，吃東西比較方便。但也有鄉民表示，有「並肩坐」為酒女陪酒客的坐法一說，不過這都因個人習慣而異，沒有一定。

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  • 有鄉民表示與男友「面對面」的坐法，吃東西比較方便。（情境照）

    有鄉民表示與男友「面對面」的坐法，吃東西比較方便。（情境照）

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