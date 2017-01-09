春風化雨42載 未婚女校長視學生如親生
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市西定國小校長李中玉服務教育42年半，將於2月1日屆齡退休，65歲的李中玉一生奉獻教育，沒有結婚的她把學生當自己小孩疼；西定男籃隊小朋友奪下一信杯國小組冠軍，送給校長李中玉當禮物，李中玉開心的說，這是她最好的退休禮物。
李中玉2月1日屆齡退休，校長一職由中和國小校長劉汶琪代理；另外，2月1日退休的還有基隆市立八斗高中校長林春雄，八斗高中校長一職，將由教務主任陳嬿涵代理。
李中玉說，民國64年她到基隆武崙國小任教，從此展開42年半的教育生涯，民國87年考取尚智國小校長，陸續到和平國小、華興國小、西定國小擔任校長迄今。
李中玉說，她到西定國小服務，發現隔代教養或是單親家庭的情況嚴重，再加上校舍老舊，她一股傻勁的寫計畫，說也奇怪，許多不認識的貴人適時出現，剛好中央有錢；西定國小一期校舍、二期校舍改建完成，讓西定學生可以在新穎的教室上課讀書。
李中玉說，6年前，一信基金會到學校商借籃球場辦比賽，西定國小學生也想比賽，但是西定國小每個年級才兩個班學生，學生要湊成一隊報名參賽，先天條件不如人，從沒打進冠亞軍賽；但是歷經6年練習，在陳建文主任、廖書婷老師、廖勇勳老師接棒帶學生練籃球；總算今年開花結果。
李中玉說，她總是鼓勵學生，不管對手身材高大，不管對手是冠軍隊伍，就是要為自己設定的目標打拚，要相信肯努力，有朝一日自己就會奪冠。
李中玉回憶冠亞軍賽說，小選手緊張到頭冒汗、手卻冰冷，她緊握著選手的小手，她希望讓自己溫暖的手，給學生冰冷小手溫暖，傳遞給孩子力量，告知孩子要相信自己，放手去打不管輸贏；比賽結束，西定男籃隊真的奪冠！
她自己比學生還開心，因為學生相信、也印證她說的「努力打拚，終究能成功」，學生多年苦練奪冠，更重要的是孩子建立了自信心。李中玉說，回首在教育圈42年半，可以做到屆齡退休，她要謝謝西定國小師生給她的美好回憶。
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