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南台地震痛失2子 維冠災戶夫妻拚命生回女嬰

206震災維冠倒樓受災戶陳淑怡拚著有妊娠高血壓等病症，於去年底生下一名女嬰，母女已出院回家休養。（記者王俊忠翻攝）

2017-01-09  22:21

〔記者王俊忠／台南報導〕去年206地震時倒塌的台南市維冠大樓受災戶連晃汶、陳淑怡夫妻，痛失一對兒子，事後已結紮多年的陳淑怡決定接通輸卵管嘗試再懷孕、把孩子生回來，她拚著有妊娠高血壓等病症，於去年底生下一名女嬰，母女已出院回家休養。

維冠大樓權益促進會理事長劉怡辰今天表示，陳淑怡在去年12月28日生下小女兒；但因有妊娠高血壓等症導致女嬰早產，母女身體都需要調養，幸母女均安，已出院回家休養，暫時不適合受訪，很感謝外界的關心與祝福。

據了解，連晃汶、陳淑怡夫妻是在206地震中失去分別是15歲與10歲的2位兒子，夫妻倆悲痛之餘，37歲的陳淑怡決定「要把孩子生回來」，雖然結紮已有9年，仍求醫重新接通輸卵管，並調養身體，以人工生殖方式嘗試再懷孕。

有著妊娠高血壓病症的陳淑怡懷孕過程很辛苦，但她信念堅強，即使冒著生命危險也堅持把孩子生下來，終於在去年12月28日在醫院把小女兒平安生下。

在小女兒出生後，連晃汶於臉書寫下「翔、凱∼妹妹來我們家了！老天幫我開了另一扇門，謝謝、新生命的到來，身懷感激老婆無私的付出、老婆我愛妳」等心情語句，許多親友都送上祝福。

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  • 206震災維冠倒樓受災戶連晃汶與妻子陳淑怡於去年底再生下一名女嬰。（記者王俊忠翻攝）

    206震災維冠倒樓受災戶連晃汶與妻子陳淑怡於去年底再生下一名女嬰。（記者王俊忠翻攝）

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