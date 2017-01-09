竹縣垃圾底渣難運用 求救中央支援及修法
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣13鄉鎮市中，罕見地有9個都位在水源保護和集水區範圍，依法不得引進垃圾焚化產出的底渣，導致湖口鄉等地的垃圾被迫堆置在清潔隊部，與垃圾山為伍；縣府對此開會決議，將爭取中央支援，將垃圾底渣再利用於國家的重大公共工程中，同時建請修改《政府採購法》等法令，放寬底渣再利用的相關規定，才能解決燃眉之急。
新竹縣因為沒有焚化爐，每天產生210公噸垃圾，全數外運新竹市和苗栗縣焚化處理；但去年底開始，新竹縣回運苗栗縣代焚化垃圾底渣再利用未達預定數量，被暫停代燒60公噸垃圾，導致多個鄉鎮垃圾無去處，全縣迄今已累積堆置3210公噸垃圾。而新竹市也將執行底渣回運要求，屆時恐爆發更難以收拾的垃圾危機。
湖口鄉長林志華說，農曆年前垃圾量大增，位於制高點的清潔隊部，卻已堆置約600公噸垃圾，除了每天消毒，他擔心強風一吹，恐造成環境衛生疑慮。
環保局表示，《垃圾焚化廠垃圾底渣再利用管理方式》規定，水源水質水量保護區、水庫集水區等不得使用垃圾底渣再利用，竹縣有9個鄉鎮市因而被限制，而剩下的4個鄉鎮市，也受到不得用於農牧用地、林業用地等諸多限制。
除此之外，垃圾底渣須經專業廠商檢驗和再處理，才能再利用；但按《政府採購法》，公共工程發包不能指定特定廠商、物料，因此縣府在招標工程時，甚難將底渣合法引進公共工程中。
縣府表示，縣長邱鏡淳對此極為重視，與各局處商討後，今天也利用北台主政縣市交接儀式，建請中央支援，將垃圾底渣再利用於國家重大公共工程中，同時建請儘速修改《政府採購法》，鬆綁相關限制。
而環保局也向中央極力建議，開放水源保護區和集水區合法再利用垃圾底渣，並縮小前述公告範圍；另外，現有公共使用的農業道路，雖是農牧用地，也應該授權地方就事實認定，同意垃圾底渣再利用。
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標題：竹縣垃圾底渣難運用 求救中央支援及修法
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