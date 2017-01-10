| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

台南將軍馬沙溝3D彩繪 吳清友故居也畫3幅

河馬3D彩繪圖。（記者楊金城攝）

2017-01-10  00:01

〔記者楊金城／台南報導〕將軍區馬沙溝3D彩繪引起話題，吸引外地遊客來參觀，最近又在誠品書店創辦人吳清友的故居空地上新完成3幅「開卷有益」3D彩繪，遊客才知道吳清友是馬沙溝人。

雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心主任吳宗青今天說，雲管處現已在馬沙溝漁村（長沙里和平沙里）完成8處10幅3D彩繪，近期將再發包18處3D彩繪的招標，將以「馬」、「沙」、「溝」為主題彩繪，馬沙溝未來將有26處3D彩繪。

雲管處打造嘉義布袋好美里3D彩繪，去年成了爆紅景點，遊客多到擠爆，馬沙溝3D彩繪也有觀光潛力，馬沙溝人很歡迎。

目前8處10幅「天馬行空」3D彩繪，畫有河馬、斑馬和喵星人愛吃馬沙溝特產土魠魚等有趣3D彩繪，誠品書店創辦人吳清友是馬沙溝人，他的故居現已拆成空地，藝術家曾進成在地上創作3幅「開卷有益」3D彩繪，以堆疊的書本為題。

來自高雄的郭姓、王姓媽媽帶著子女開車到馬沙溝遊玩，高興的和「開卷有益」3D彩繪圖合拍，小朋友並玩起假人遊戲。

廣告
  • 吳清友故居地上的3D彩繪。（記者楊金城攝）

    吳清友故居地上的3D彩繪。（記者楊金城攝）

  • 吳清友馬沙溝故居地上的3D彩繪[開卷有益]，小朋友開心的玩起假人遊戲。（記者楊金城攝）

    吳清友馬沙溝故居地上的3D彩繪[開卷有益]，小朋友開心的玩起假人遊戲。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 3D彩繪 吳清友 將軍區 馬沙溝
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：台南將軍馬沙溝3D彩繪 吳清友故居也畫3幅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.