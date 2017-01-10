台南將軍馬沙溝3D彩繪 吳清友故居也畫3幅

河馬3D彩繪圖。（記者楊金城攝）

2017-01-10 00:01

〔記者楊金城／台南報導〕將軍區馬沙溝3D彩繪引起話題，吸引外地遊客來參觀，最近又在誠品書店創辦人吳清友的故居空地上新完成3幅「開卷有益」3D彩繪，遊客才知道吳清友是馬沙溝人。

雲嘉南濱海國家風景區管理處七股遊客中心主任吳宗青今天說，雲管處現已在馬沙溝漁村（長沙里和平沙里）完成8處10幅3D彩繪，近期將再發包18處3D彩繪的招標，將以「馬」、「沙」、「溝」為主題彩繪，馬沙溝未來將有26處3D彩繪。

雲管處打造嘉義布袋好美里3D彩繪，去年成了爆紅景點，遊客多到擠爆，馬沙溝3D彩繪也有觀光潛力，馬沙溝人很歡迎。

目前8處10幅「天馬行空」3D彩繪，畫有河馬、斑馬和喵星人愛吃馬沙溝特產土魠魚等有趣3D彩繪，誠品書店創辦人吳清友是馬沙溝人，他的故居現已拆成空地，藝術家曾進成在地上創作3幅「開卷有益」3D彩繪，以堆疊的書本為題。

來自高雄的郭姓、王姓媽媽帶著子女開車到馬沙溝遊玩，高興的和「開卷有益」3D彩繪圖合拍，小朋友並玩起假人遊戲。