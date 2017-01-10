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伊甸烘焙咖啡屋春節禮盒 無奈熊搭笨雞雞拉買氣

2017-01-10  00:25

〔記者李容萍／桃園報導〕由桃園市政府勞動局輔導設立的身心障礙者庇護工場「伊甸烘焙咖啡屋」，與「無奈熊」團隊合作，推出有可愛插畫的4款春節禮盒，上頭除有「無奈熊」的萌樣，背後還有新角色「笨雞雞」，以大紅色為底襯托，相當喜氣；勞動局9日辦理「伊起獻祝福甸記感恩心」活動，拉抬禮盒的買氣

無奈熊團隊成員MARS說，希望用無奈熊的座右銘：「自己的幸福，是靠自己來創造的」，勉勵大家一起加油，也幫助社會需要被幫助的人。

MARS說，笨雞雞是去年被創作出來的新角色，在官網上被形容是「地表最萌呆的小雞雞」，身高只有8.9公分，相當迷你，興趣是喜歡發呆、咬襪子，一臉萌呆樣最討喜。恰好今年為雞年，笨雞雞順勢成為最佳代言人。

伊甸與無奈熊推出的年節禮盒，包括牛軋糖、蛋捲、肉乾，凡購買禮盒系列就送羊毛球手機吊飾，呼籲民眾多加購買禮盒，幫助庇護工廠裡的孩子。

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  • 伊甸烘焙咖啡屋與無奈熊合推有可愛插畫的春節禮盒。（記者李容萍攝）

    伊甸烘焙咖啡屋與無奈熊合推有可愛插畫的春節禮盒。（記者李容萍攝）

  • 伊甸烘焙咖啡屋與無奈熊合推有可愛插畫的春節禮盒。（記者李容萍攝）

    伊甸烘焙咖啡屋與無奈熊合推有可愛插畫的春節禮盒。（記者李容萍攝）

  • 伊甸烘焙咖啡屋與無奈熊合推有可愛插畫的春節禮盒。（記者李容萍攝）

    伊甸烘焙咖啡屋與無奈熊合推有可愛插畫的春節禮盒。（記者李容萍攝）

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