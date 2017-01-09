佛光普照？ 嘉義登山客目睹罕見圓彩虹

侯宗惠拍下接近全圓的彩虹。（侯宗惠提供）

2017-01-09 21:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣有30多年登山經驗的嘉義縣山岳協會創始人、常務監事侯宗惠，昨天在南華山登山時，看到接近「全圓」的彩虹，直說「登山多年從未見過」；有民眾看到照片笑說，「好像佛光普照」，類似許多宗教照片中的奇景，原本覺得類似照片可能是合成照，沒想到是真的可以見到奇景，直說登山客「太幸運了」。

嘉義氣象站主任洪俊煌看過照片後解釋，此景確實是「虹」，成因空氣中有水滴，太陽光經過水滴時，水滴就像透鏡，在太陽升起的另一側，就會出現虹；洪俊煌說，一般在平地看到的彩虹都是半圓，要有特定的角度才會看到全圓或接近全圓的彩虹，非常少見，而過去大多數的全圓彩虹的影像都是在飛機上或高空意外拍下，在山上能親眼目睹接近全圓的彩虹，非常難得。