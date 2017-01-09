日統被高鐵打敗 長程客運減班

日統客運被高鐵打敗，由板橋站發車，經由國3到雲嘉的4條路線，春節後將停駛。（記者詹士弘攝）

2017-01-09 21:23

〔記者詹士弘／雲林報導〕日統客運被高鐵打敗了，雲林高鐵站營運後，部分路線載客量大減5到7成，從板橋站發車，經由國3往梅山、北港、四湖麥寮、四湖東勢4條路線，2月4日後結束營運；縣府為做好高鐵旅客接駁，北港快捷客運春節前將通車，麥寮線也極積發包中。

日統客運副總經理莊佐文表示，高鐵雲林縣營運後，旅客大量流失，其中由板橋站發車受影響最大，平均載客量減少5成，最嚴重時只剩正常3成；三重站發車的載客量影響較少，但也少3成旅客。

莊佐文指出，板橋火車站三鐵共構，旅客乘坐方便，所以對日統衝擊較大，特別是年輕人，幾乎全部改搭高鐵，日統只剩老人家乘坐，老人家的需求日統也想照顧，但全票390元，敬老票只要200元，一趟車開下只收到2、3000元，不夠付油錢，所以只能忍痛停駛。

日統為服務乘客，會把板橋線的班次改安排到三重站發車，希望降低停駛後對旅客的不便；莊佐文無奈表示，搭國道客運價格便宜，回家所需的時間也差不多，但民眾有自己的選擇，日統只能接受。