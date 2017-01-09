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機車停車格多「一柱」怎停？ 網友：翹孤輪啦！

2017-01-09  21:53

〔即時新聞／綜合報導〕有網友正準備把機車停進停車格時，卻發現這停車格異於常態的多了「一柱」，讓他哭笑不得的上網PO文，引來網友搞笑回覆。

有網友日前於台南市區準備停機車時，看到有一格空位可停，但當他準備停進去時，卻發現在機車格的1/4處，竟然有根疑似為電線桿的柱子，讓他無奈又困惑的在《爆料公社》上貼圖且發文表示「試問～怎麼把車塞進停車格裡」。

此文一PO，引來不少網友表示「其實這是停娃娃車的...」、「自備油漆桶擴大」、「翹孤輪再用鍊子綁在柱子上」及「拿出縮小燈」等搞笑留言，但也有網友表示，相關單位沒有仔細把關，才會有這個烏龍停車位。

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  • 機車格裡多「一柱」，讓網友停車相當無奈。（圖擷自爆料公社）

    機車格裡多「一柱」，讓網友停車相當無奈。（圖擷自爆料公社）

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