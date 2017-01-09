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全台低溫持續下探 週二北台灣清晨15度

2017-01-09  20:46

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，明（10）日全台低溫將持續下探，北台灣清晨低溫約在15、16度間，中部地區則是14度，其他地區約在17、18度左右；降雨方面，除了台灣東半部及北部地區偶有短暫雨外，其他地區則為多雲到晴。

中央氣象局指出，明（10）日清晨將是冷空氣影響最明顯的時候，北台溫低溫約在15、16度間，中部地區則是14度，其他地區約在17、18度左右，白天天氣則會回升一點，北部及東半部高溫約在21、23度，中南部則可達25度以上，不過入夜至隔夜清晨溫度將又會降到14至17度間，尤其中南部日夜溫差較大，請民眾適時添加衣物。

降雨方面，明日天氣與今日相似，迎風面的北部及東半部雲量仍多，不過水氣再減少，除基隆北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨外，其他地區則為多雲到晴。

另外由於東北風增強，台南以北、東半部及各外島沿海將有8至9級強陣風，請從事海上作業的民眾注意安全；空氣品質方面，除高屏地區的空氣污染指標（AQI）為對敏感族群不健康，其他地區及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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  • 受東北季風影響，明（10）日全台低溫將持續下探。（資料照，記者廖振輝攝）

    受東北季風影響，明（10）日全台低溫將持續下探。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 北台灣清晨低溫約在15、16度間，中部地區則是14度，其他地區則約在17、18度左右。（擷取自中央氣象局）

    北台灣清晨低溫約在15、16度間，中部地區則是14度，其他地區則約在17、18度左右。（擷取自中央氣象局）

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