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老闆加料不加價！ 肉包內竟有爬蟲類

2017-01-09  21:14

〔即時新聞／綜合報導〕早餐是人一天中最重要的一餐，但有網友在網上發文分享，竟一大早就吃到「加料」的肉包，讓他感到相當不是滋味。

一名網友在《爆料公社》發文表示，「早上如果吃到這種肉包......要是你，作何感想？」，並附上一張已咬了大半的肉包，從照片中可以看到，肉包內除了包肉和菜之外，另外還包有一隻疑似爬蟲類的半身，讓人感到相當噁心。

這則貼文PO出後引發網友熱議，紛紛留言表示，「老闆還在想說他的寵物不見了」、「田雞、守宮豚肉野菜包，三種口味一次滿足！」、「是壁虎不是beef喔」、「肉包咩，有肉是很正常的」、「是加料不加價的概念嗎？」、 「老闆佛心來著，替你加了野味，營養滿分。」。

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  • 肉包內除了包有肉、菜，另外還有一隻疑似爬蟲類的半身，讓人感到相當噁心。（擷取自爆料公社）

    肉包內除了包有肉、菜，另外還有一隻疑似爬蟲類的半身，讓人感到相當噁心。（擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 加料 噁心 壁虎 爆料公社 肉包 青蛙
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