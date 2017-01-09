浩鼎5高層涉貪遭起訴 公司聲明：堅信團隊清白

浩鼎董事長張念慈（中）、浩鼎總經理黃秀美（左）因涉貪遭士林地檢署起訴，浩鼎公司發聲明指出涉貪一事子虛烏有，捍衛團隊清白。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-01-09 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕浩鼎案今日偵結，檢方以內線交易等罪嫌，依法起訴浩鼎集團5位高層。浩鼎集團則發聲明稿表示，真相與檢方認定事實不符，堅信董事長及團隊的清白。

據《中央社》報導，浩鼎董事長張念慈、副董事長許友恭、總經理黃秀美、研發長游丞德、商務醫學處處長廖宗志共5人，因內線交易等罪嫌遭士林地檢署起訴，浩鼎集團針對此事發表聲明指出，士林地方法院在缺乏具體事證下，竟以違反「證券交易法」為由逕自起訴，另又以地檢署指董事長行賄前中研院院長翁啟惠一事深感錯愕，聲明稿內指出：「公司堅信經營團隊之清白，當事人均已委請律師進行處理」。

浩鼎生技製藥公司在聲明稿內指出，目前內部營運及財務狀況一切正常，認為內部人員賣股行為均被視作內線交易而遭列被告，是對新藥臨床試驗與解盲程序嚴重誤解所致。另提醒，開發新藥時程長、資金高，且並不能保證成功率，投資人應審慎評估風險。

浩鼎集團董事長張念慈、副董事長許友恭等5人，因在2015年9月到2016年年初，分別出脫親友名下及手頭上的浩鼎股票，涉嫌進行內線交易，遭檢察官起訴。