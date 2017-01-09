國民口腔健康促進案 規劃成立首座牙醫專科醫院

2017-01-09 20:17

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今日委員會通過衛生福利部提報「國民口腔健康促進計畫（106年-110年）」草案，希望能降低台灣齲齒率，總經費41億元，有75%會用在預防保健上，並希望在5年內，輔導民間成立我國首座牙醫專科醫院。

衛福部次長何啟功表示，台灣兒童齲齒率雖然已經有下降趨勢，但距離先進國家甚至開發中國家還有很多努力空間，目前台灣無齲齒率，根據2011年資料是20.7%，與WHO（世界衛生組織）在2010年要求至90.0%差距甚遠，若只算12歲以下兒童齲齒率，台灣2013年資料是2.50顆，日本2015年是0.90顆、韓國2012年1.80顆、新加坡2011年的資料是0.60顆。

此外，目前台灣所有牙醫相關保健給付呈現持續上升趨勢，這也顯示台灣在預防保健上並沒有做到國際化標準。

也因為以上原因，此次衛福部提報的國民口腔健康促進計畫預計編列41億元，其中，將有75%的比率會用在預防保健上，希望透過此計畫降低國人齲齒率，也就降低未來醫療需求，同時也會建造一個平台以培育牙醫界人才。

這項計畫中另外一個重點還有希望引進民間資源，規劃成立我國首座專科的牙醫醫院。

何啟功表示，41億元經費不足以成立一家醫院，希望能鼓勵大型醫學中心的牙醫體系獨立，轉型為專科牙醫醫院。

何啟功說，目前牙醫都獨立開業，台灣雖然到處都是牙醫診所，但過於分散，希望能集中，醫學中心的牙醫體系若能獨立，好處是規模夠大，涵蓋的服務內容也夠，遇到有慢性病的病人可以互相連結照顧，照會內科或是其他診療都會比較方便。

同時也可鼓勵國內業者研發更多元、具競爭力的口腔衛生保健輔具、醫療器材及牙材，希望能帶動國內牙材產業，發展國際醫療。