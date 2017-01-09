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除舊佈新缺公德心 南投舊衣回收箱變小垃圾場

2017-01-09  22:55

〔記者謝介裕／南投報導〕年關在即，家家戶戶也開始忙著除舊佈新，怎料，南投市公所與廠商合作，提供民眾棄置二手衣物的舊衣回收箱，竟淪為小型垃圾場，反而有礙市容觀瞻，使得公所美意大打折扣，呼籲民眾拿出公德心，以免嚇跑廠商，迫使該項業務中斷。

南投市大街小巷路旁、騎樓等場所，總共設置130個舊衣回收箱，提供民眾棄置不要用的衣物，也是市公所特別開辦的為民服務項目，惟隨著春節腳步到來，許多民眾在整理家中物品後，連不屬於回收項目的棉被、枕頭甚至拖鞋、皮鞋、布鞋，也都往回收箱棄置，使得周邊環境變得十分髒亂，導致民眾怨聲載道，也令合作的廠商困擾不已。

南投市公所指出，二手衣物可不可回收，舊衣回收箱上頭都有清楚標示項目公告，但目前民眾最易搞混的是內衣褲、棉被及枕頭，儘管也都屬於布料，但重申這不在舊衣回收行列之中。

由於舊衣回收箱委外業務，採1年招標1次模式，在民眾公德心極待加強下，也令許多廠商退縮，尤其，最近便要重新辦理招商，萬一無人競標，導致該業務停辦，最終受影響的還是市民。

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  • 年關在即，南投舊衣回收箱遭人亂丟物品，嚴重影響市容整體環境。（記者謝介裕攝）

    年關在即，南投舊衣回收箱遭人亂丟物品，嚴重影響市容整體環境。（記者謝介裕攝）

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相關關鍵字： 二手衣物 南投 舊衣回收 舊衣回收箱
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