澎湖88公斤西齒上鉤 比成人還高進帳8萬8

2017-01-09 19:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年「白金」土魠量少價高，疑與氣候變遷有關，但卻出現大物，先是傳出鎖港定置網捕獲46公斤大土魠、鳥嶼捕獲9、14公斤白腹魚，現又傳出鳥嶼釣到88公斤西齒，比成人還高，同樣以高價賣出。

今年傳出暖冬，冷氣團不如預期強，導致「白金」土魠捕獲量少，在市場供需經濟下，價格也飛漲，5公斤以上每公斤叫價850元以上，但在物種數量、族群及體長減少情況下，卻出現極端大物，日前鎖港定置網，就捕獲46公斤以上大物，以每公斤1880元標出，進帳8萬多元。

其實以往澎湖白金指的是白腹魚，早年在白沙、西嶼、湖西龍門、北寮等漁村，曾出現一夕捕獲數千尾白腹的紀錄，但近年來捕獲量卻少得可憐，每艘船都僅有個位數捕獲量，在物以稀為貴的情況下，日前鳥嶼漁船捕捉到2尾白腹，分別為9與14公斤，每公斤竟飆出4700及5000元高價，令人咋舌！曾幾何時平民美食搖身一變成了奢侈品。

現在又傳出鳥嶼漁船釣獲重達88公斤的西齒，比成人還高，也是以每公斤千元價格售出，進帳8萬8千元，但漁民在欣喜之餘，卻也擔憂物種會有滅絕的一天，以往土魠、西齒，數量比不上白腹，但至少也都在數百尾之間，現卻少得可憐，除了氣候變遷外，中國漁船越界圍捕及不肖份子毒、炸、電，恐也難脫干係。

相關影音