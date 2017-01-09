陳菊的書法代筆高燕雪 10日在仁武分局揮毫贈春聯

2017-01-09 23:11

〔記者洪臣宏／高雄報導〕仁武分局明天（星期二）上午9時在分局前廣場舉辦「丁酉金雞迎新春－名家揮毫贈春聯」活動，邀請書法老師高燕雪（市長陳菊婚喪喜慶的書法代筆）團隊等13人現場揮毫，歡迎免費索取。

仁武分局現場同步舉行106年春節「重要節日安全維護工作」的預防犯罪宣導。分局長李金龍提醒，春節期間外出旅遊要多注意居家安全，小心扒手就在你身邊；春節期間舉家外出的家戶安全、提領大量現金的護鈔服務，可撥打110或當地派出所電話。