搶救高麗菜！ 新北惜食網招募志工做泡菜

2017-01-09 21:03

〔記者賴筱桐／新北報導〕近日高麗菜價格崩跌，市場價每顆約20元，為了不浪費糧食，新北市政府展開搶救高麗菜大作戰，發起團購運動，並招募志工，策畫1月18日揪民眾動手做「惜食泡菜」。

新北果菜公司董事長廖榮清指出，近日氣溫回暖，蔬菜生長迅速，高麗菜集中採收上市。上週五批發市場高麗菜平均交易價格跌破每公斤5元，果菜公司立即聯繫產地，與農業局合作啟動團購機制，今天有500箱高麗菜送抵市場，已有餐盒業者踴躍認購300箱。

農業局長李玟表示，高麗菜品質優良，鮮甜軟嫩，適合製作泡菜、包水餃、清炒。市府1月18日將號召志工，將高麗菜做成泡菜，並請泡菜達人到場指導，讓民眾學習製作妙方。報名窗口：02-29603456分機3635。

高麗菜團購價每箱20公斤裝200元，即日起至1月13日截止收單，1月17日起陸續出貨，取貨地點新北市政府大樓B2西側車道卸貨區，30箱以上免運費，可送達指定地點，未達30箱每箱酌收30元，取貨時付款。請將訂購單位、數量、聯絡人資訊傳真至新北果菜公司：02-29716024、29883794。聯絡電話：02-29899201分機242或243。