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春節前垃圾暴增 大型家具清運儘快預約

2017-01-09  20:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，家家戶戶大掃除，環保局提醒，大型垃圾包括大型家具、家電等要預約清潔隊清運須儘早，否則愈接近過年，垃圾量暴增，家具破碎場、暫置場塞爆，恐會無車可清除，另春節垃圾清運時間調整，民眾出遊、清掃要多加留意。

環保局指出，春節前垃圾量激增，床墊、床組、櫃子、書桌等家具的大型垃圾是平日的兩倍，全市每日平均6.5公噸，會增至13公噸，一般垃圾也從平日約1千公噸，增加到1300多噸，垃圾量增加超過3成。

尤其大型垃圾數量暴增，環保局指出全市有27個清潔區隊，要負責每日一般和資源垃圾清運，每隊約只能派出1、2輛車供清運大型垃圾，愈到年底垃圾量愈多，加上年前一週為國家清潔週，垃圾會更多，焚化爐、大型垃圾破碎場和暫置場恐會塞爆，大型垃圾車甚至難以出車。

環保局表示，后里大型垃圾破碎場容量已趨飽合，其他暫置場也可能塞爆，提醒民眾清除大型垃圾要趁早，即早預約，以免久等甚至等不到，影響權益，也能分散清潔隊的工作量，別讓清潔員累翻，能加速清運，讓大家可以過個好年。

另提醒丟垃圾前先做好資源回收物的分類，有尖銳的物品要妥善包好並提醒清潔隊員，以免導致人員受傷。

另外春節期間為了讓清潔隊員也能與家人圍爐團聚，垃圾收運時間調整為，除夕、初四日間沿街收運垃圾；初一、初三定時定點收運，全市設置647處定點，初二、初五停止收運，初六正常收運。

環保局提醒，大型家具需清潔隊協助清運，受理登記至1月25日止，清運至26日（除夕前一日），可向各區清潔隊聯繫預約登記，以及春節垃圾時刻表等相關資訊可至環保局官網站查詢（http://www.epb.taichung.gov.tw

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  • 農曆春節前大型家具清運是是平日的2倍，民眾清運要儘早。（記者蔡淑媛攝）

    農曆春節前大型家具清運是是平日的2倍，民眾清運要儘早。（記者蔡淑媛攝）

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