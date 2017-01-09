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兒福聯盟調查：3成5弱勢兒過年吃罐頭泡麵

2017-01-09  21:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕年關將至，家家戶戶準備過年，但根據兒福聯盟調查發現，偏鄉或弱勢孩童年夜飯菜色中，竟高達3成5出現「不該出現的菜色」，如罐頭、調理包、泡麵，因此發起偏鄉弱勢學童年菜紅包募集行動，呼籲民眾分享一些年終獎金，或者尾牙抽獎獎金，讓弱勢孩子也能感受溫暖，擁有豐盛的年節餐食。

在這項調查中也發現，有近3成弱勢孩子的壓歲錢用於繳學費，有2成是轉交大人貼補家用，顯見小朋友開心拿紅包，但卻留不住。而在弱勢孩子的新年新希望的部分，超過5成是希望全家人可以在一起，1成6希望家裡沒有人生病，1成孩子希望自己趕快長大，賺錢幫忙家裡，顯現出成熟的一面。

兒福聯盟表示，這次活動目標募得1000萬元，雖然年夜菜吃罐頭泡麵等食物的比例，已經略有降低，但大環境仍屬不安定，期望民眾對於弱勢孩子的幫助不要縮手。活動也邀請藝人周湯豪擔任活動嘉賓，與從偏鄉來的2位小朋友比賽除舊布新中的收納項目，不過周湯豪慘敗，最後在小朋友指導才完成，場面逗趣溫馨。

兒福聯盟與中國信託慈善基金會第6年辦理年菜及紅包募集，目標2500份年菜，民眾捐款達2500元可認購弱勢家庭年夜飯，達3000元還會更會為弱勢孩子加個過年紅包。另外也募集民眾捐款協助弱勢家庭包括厚外套、厚棉被等生活用品，詳情可洽02-25505959轉1。

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  • 弱勢家庭的年夜飯，只有簡單的一鍋湯一盤青菜。（兒福聯盟提供）

    弱勢家庭的年夜飯，只有簡單的一鍋湯一盤青菜。（兒福聯盟提供）

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相關關鍵字： 偏鄉弱勢學童 兒福聯盟 壓歲錢 年夜飯 弱勢學童
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標題：兒福聯盟調查：3成5弱勢兒過年吃罐頭泡麵


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