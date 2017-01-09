遏止老舊車輛排污壞空氣 環保署將加倍開罰
2017-01-09 19:25
〔記者楊綿傑／台北報導〕移動污染源也是空氣污染主要元凶之一，環保署今預告《交通工具排放空氣污染物罰鍰標準》修正草案，未來針對汽機車及大型車排污，第1次將提高至原來的2倍，第2次則提高到原來的3倍，汽、機車及大型車最高可分別罰到1萬8千元、3萬6千元及6萬元，此外一期及二期柴油車，罰款也分別提高到原來的4倍及3倍，達到2萬元及1萬5千元，最快在今年空污季前就能上路。
依據環保署規定，目前在機車排放方面，1種污染物超標就罰1500元，2種超標則罰3000元，若同時有2種，又超標1.5倍，罰款6000。而在汽車方面，1種污染物超標就罰3000元，2種超標則罰6000元，若同時有2種，又超標1.5倍，罰款1萬2千元。至於大型車的罰則分別為5000元、1萬元及2萬元。
環保署為遏止老舊車輛排污影響空氣，新的法案預告中直接加入累計處罰的機制，依據次數增加翻倍，例如：機車被攔查到第2次，罰金就提高1倍增為1萬2千元，第3次又再提高1倍，達到最高的1萬8千元，至於汽車最高則可罰到3萬6千元，大型車為6萬元。
另外，針對國內目前8萬多輛的第一期及第二期柴油車，環保署也提高罰款，從原本的5000元分別提高到2萬元及1萬5千元，年度累犯者罰鍰上限更提高至6萬元。
環保署空保處長蔡鴻德說，該法預告後，還會再舉辦相關研商及公聽會，可望下半年公告實施，預計今年秋冬空污季前就能上路，未來也會要求地方配合加強攔查。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台灣無感中國善意？ 網友神比喻被推爆
- 落羽松私地提醒離園 遊客竟嗆「叭三小」
- 旅日小說《異域紅塵》 改拍電影來台勘景
- 今晨最低溫嘉義16.1度 明天全台溫度持續下探
- 挨批後髮夾彎！ 宏達電不挪員工休假日了
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 川普女婿 和鄧小平家族合資房產
- 鼎興詐貸案 華泰銀副理20萬元交保
- 明星走了 殺人鯨表演秀停了
- 剛辦完年改會 中興大學竄暗夜火
- 母喪後施易男首曝心聲 「食不下嚥無法入睡」
- 《金球前哨戰》「藍色男孩」大4喜 凱西海邊稱帝
- 金球獎今登場 頒獎典禮看點在這裡
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 台北》汙水廠當鄰居 兩里幾免水費
- 娛樂圈黃金剩男 胡歌不談戀愛是因為……
- 仲琦去年12月、全年營收 創歷史新高
- 桃園生質能源中心 環差分析月底送審
- 今年真要打？ 美國防部長：北韓核武是嚴重威脅
- 〈台股青紅燈〉一例一休爛攤怎收場?
- 高爾夫》選愛爾蘭被罵翻 麥克羅伊自曝奧運缺賽原因
- 綠議員檢舉高市不當黨產？ 藍主委：監委查過、沒問題
- 蔡今晨抵英捷專案首站宏都拉斯
- 蘇、林完成「役」務 開訓「亮」點
- 巴西又傳監獄暴動釀4死 3人被斬首慘死
- 李珍妮代女兒狀告吳春台 求償300萬敗訴
- 《金球紅毯》帥翻！雙性戀女星不穿裙 褲裝驚艷眾人
- 連2貶 新台幣收32.106元
- 姚亦晴休學闖歌壇 每周狠操12小時
- 台股收盤下跌29.8點 報9342.42點
- 《金球紅毯》最美嬌點！史特龍3女成金球小姐 爆爸有特訓過
- 花現龍井 路跑兼賞花海
- 台灣保育類山羌卻在日本暴增 野外繁殖5萬頭
- PIKO太郎連敗2曲 新歌再玩水果梗
- 社論》「和平」是務實的 「統一」是務虛的
- 張兆志選擇性公開私訊遭打臉 發文感謝學生寬容
- 隧道三寶亂切車道 卡車神飄移閃避
- 《金球獎╱戲劇類影后》伊莎貝雨蓓 首次提名就得獎
- 職場升遷 外國研究：4年內健康狀況會下降
- 辭副市長參選市長 顏純左：感謝謝龍介鼓勵
- 監所空間小通風差 法部研擬改善
- 北台8縣市首長齊聚 盤點智慧綠能產業成果
- 馮光遠退時代力量 徐永明冷處理
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遏止老舊車輛排污壞空氣 環保署將加倍開罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分