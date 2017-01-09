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遏止老舊車輛排污壞空氣 環保署將加倍開罰

2017-01-09  19:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕移動污染源也是空氣污染主要元凶之一，環保署今預告《交通工具排放空氣污染物罰鍰標準》修正草案，未來針對汽機車及大型車排污，第1次將提高至原來的2倍，第2次則提高到原來的3倍，汽、機車及大型車最高可分別罰到1萬8千元、3萬6千元及6萬元，此外一期及二期柴油車，罰款也分別提高到原來的4倍及3倍，達到2萬元及1萬5千元，最快在今年空污季前就能上路。

依據環保署規定，目前在機車排放方面，1種污染物超標就罰1500元，2種超標則罰3000元，若同時有2種，又超標1.5倍，罰款6000。而在汽車方面，1種污染物超標就罰3000元，2種超標則罰6000元，若同時有2種，又超標1.5倍，罰款1萬2千元。至於大型車的罰則分別為5000元、1萬元及2萬元。

環保署為遏止老舊車輛排污影響空氣，新的法案預告中直接加入累計處罰的機制，依據次數增加翻倍，例如：機車被攔查到第2次，罰金就提高1倍增為1萬2千元，第3次又再提高1倍，達到最高的1萬8千元，至於汽車最高則可罰到3萬6千元，大型車為6萬元。

另外，針對國內目前8萬多輛的第一期及第二期柴油車，環保署也提高罰款，從原本的5000元分別提高到2萬元及1萬5千元，年度累犯者罰鍰上限更提高至6萬元。

環保署空保處長蔡鴻德說，該法預告後，還會再舉辦相關研商及公聽會，可望下半年公告實施，預計今年秋冬空污季前就能上路，未來也會要求地方配合加強攔查。

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  • 老舊車輛排污嚴重，造成空氣污染，環署修法提高罰款，圖為老舊機車。（記者楊綿傑攝）

    老舊車輛排污嚴重，造成空氣污染，環署修法提高罰款，圖為老舊機車。（記者楊綿傑攝）

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