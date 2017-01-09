「流鶯邀市長來上課」 日日春赴北市府陳抗

2017-01-09 22:03

〔記者陳紜甄／台北報導〕北市是否要設立合法性交易專區，備受爭議，今早日日春協會大陣仗至北市府舉牌抗議，高喊「市長柯文哲逼娼妓犯法」，並呼籲柯「不能因個人好惡，迴避性別議題」，要求北市府設立合法性交易專區，正視性交易產業。日日春協會並遞交「流鶯邀市長來上課」邀請函。

市府副發言人劉奕霆表示，尊重民間團體意見，目前沒有規劃；市議員梁文傑則說，來市府抗議，是搞錯地方了。

據統計，郝市府於一Ｏ二與一Ｏ三年，妨害善良風俗件數分別是一五四七與一五七七，罰鍰金額約九百多萬。但柯就任後，即一Ｏ四年，達一九六Ｏ件，罰鍰金額達一一五七萬元，比郝市府任內時期皆高。柯並雷厲風行掃蕩，迫使北市數十間無照酒店歇業。然而，此舉只是讓「以合法營業執照，掩護非法性交易」的店家易於生存，逼迫娼妓在非法且危險的勞動環境下求生存，根本沒有解決問題。

地方政府合法設立性交易專區，法源來自二Ｏ一一年中央修正通過的《社會秩序維護法》第八十條，該條文授權地方政府因地制宜，規劃管理性交易專區；如在專區外交易，娼嫖皆需罰三萬元以下罰鍰。原是按《兒少法》開罰娼妓九萬罰鍰，《社維法》通過後，日日春表示，就有娼妓罰上加罰，罰鍰十二萬元。

針對日日春的訴求，劉奕霆表示，市府尊重民間團體意見與社會多元聲音，目前沒有相關規畫。梁文傑則表示，《社維法》授權地方政府設立專區，「是沒有意義」，並直言，沒有任何縣市願意設立且有居民支持，日日春應將該議題回歸到中央修法，讓性交易除罪化，而非到北市府抗議。