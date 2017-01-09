高雄新造漁港景點「虱想起」 盼吸客吃海鮮

皮影虱目魚呈現不同時段光影。（記者黃旭磊攝）

2017-01-09 19:52

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市府於彌陀漁港建造「虱想起」景點，當地盛產虱目魚，彩繪魚群牆及光影造景成為新地標。

彌陀區虱目魚養殖面積超過4百公頃，年產量約8百萬斤，是高雄主要虱目魚產地，而皮影戲相傳3百多年前由阿萬師隨著鄭成功軍隊來到彌陀，開枝散葉，現仍有復興閣、永興樂戲團。

高雄市海洋局結合當地皮影戲、虱目魚兩項文化，完成海岸光廊改善工程整建後，繼續新建彩繪牆及高2.5公尺皮影虱目魚造景。

海洋局長王端仁說，皮影虱目魚設於彌陀漁港漁民活動中心轉角處，陽光照射呈現不同時段光影，而遊客聚集於彌陀國中對面的彌進7-11，漁民常利用活動中心開會，兩處新設彩繪魚群牆，盼於假日吸客欣賞夕陽、吃現撈海產。

王端仁表示，彌進7-11位於進學路林蔭大道，為遊客首先停留休憩點，由社區美學專業師資彩繪牆面並美化戶外休憩區，改裝後，空間綠意盎然，魚群牆色彩斑斕，盼能帶來嶄新感受。