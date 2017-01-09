這個企業超威！年終禮物送員工去大溪地8天6夜

2017-01-09 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節前不少企業都有尾牙聚餐，答謝員工一年來的辛苦勞動，網路成衣品牌就在尾牙宴上公布今年年終，竟是價值24萬的大溪地8天6夜之旅。

日前有成衣品牌lativ員工在臉書放上尾牙照片，照片中投影秀出只要員工到職滿一年，就能領到價值24萬的大溪地之旅，住的還是四季酒店。

員工開心表示，收到這種年終是最棒的生日禮物。事實上成衣品牌lativ，先前就曾招待員工到馬爾地夫旅遊，或是對資深員工給出超高年終獎金，高達40個月的獎金，當時也曾引發討論。

大溪地位於南太平洋諸島上，屬於法國領地，島上佳麗多次在國際選美中贏得獎項。大溪地島也是著名的旅遊勝地，除了有陽光、沙灘等景點，也有不少渡假村。