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比特犬眼神憂鬱擁明星臉 網友大笑：超像「他」

2017-01-09  20:40

〔即時新聞／綜合報導〕有網友分享了一隻比特犬對著鏡頭左右搖頭、可愛模樣的影片，沒想到卻引來網友大笑噴飯表示，這眼神和「他」也太像了！

有網友在《爆廢公社》裡分享一隻比特犬坐在地上，並盯著鏡頭開始左右邊的轉起頭來，可愛的模樣除了讓人萌翻外，也有網友發現比特犬不苟言笑的臉龐激似藝人李榮浩，讓許多網友瞬間噴飯。

不少網友表示，「醜到好可愛」、「不知不覺頭也跟著轉起來」、「好療癒~~」等留言，但也有網友表示，根本長了一副人臉，甚至還有明星臉，那憂鬱的眼神和藝人李榮浩超像！此話一出，讓許多網友嘴角失守的表示，真的有像。

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  • 擁有明星臉的比特犬。（圖擷自爆料公社）

    擁有明星臉的比特犬。（圖擷自爆料公社）

  • 李榮浩擁有一雙憂鬱迷人的雙眼。（圖擷自李榮浩臉書）

    李榮浩擁有一雙憂鬱迷人的雙眼。（圖擷自李榮浩臉書）

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相關關鍵字： 李榮浩 比特犬 激似 爆廢公社 爆料公社
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