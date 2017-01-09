比特犬眼神憂鬱擁明星臉 網友大笑：超像「他」

2017-01-09 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕有網友分享了一隻比特犬對著鏡頭左右搖頭、可愛模樣的影片，沒想到卻引來網友大笑噴飯表示，這眼神和「他」也太像了！

有網友在《爆廢公社》裡分享一隻比特犬坐在地上，並盯著鏡頭開始左右邊的轉起頭來，可愛的模樣除了讓人萌翻外，也有網友發現比特犬不苟言笑的臉龐激似藝人李榮浩，讓許多網友瞬間噴飯。

不少網友表示，「醜到好可愛」、「不知不覺頭也跟著轉起來」、「好療癒~~」等留言，但也有網友表示，根本長了一副人臉，甚至還有明星臉，那憂鬱的眼神和藝人李榮浩超像！此話一出，讓許多網友嘴角失守的表示，真的有像。