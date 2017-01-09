94愛台灣！捐鞋做公益 力挺在地品牌！

彰美獅子會長楊冠英幫小朋友穿上新鞋子。（記者劉曉欣攝）

2017-01-09 23:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕94愛台灣！彰美獅子會連續4年發起捐鞋給學童活動，今年特別挑選彰化伸港在地鞋廠的鞋子，就算是做公益，也要「愛台灣」啦！

彰美獅子會長楊冠英表示，今年結合忠孝、彰師大、霧社獅子會，以及籌備中的北斗奠安宮功德會等單位，在寒冬聯合捐鞋給鹿港鎮、福興鄉地區10所學校的學子，共有111位學子拿到新鞋子，可以歡喜過新年。

楊冠英說，往年都是請學子直接到鞋店挑鞋子，今年則是選擇在地位於伸港鄉的鞋廠，富發牌從鞋子的設計、開發生產都是在台灣，「做公益也挺台灣製造」！

這項活動最原先發起人、彰美獅子會輔導會長鄭敬議表示，他小時候因為家境清貧，都是穿別人的鞋子，第一次穿上同學給他的羽球專用鞋，雖然是舊的，還是開心極了；高中時代曾被籃球教練給錢買了全新運動鞋，「第一次穿新鞋」的感動，永遠也忘不了，也讓他立志「有朝一日要捐鞋給需要的人」！

收到新鞋的小朋友，拿到鞋盒就忍不住打開來看，並試穿，有小朋友說新鞋要拿回家，「等到舊鞋穿壞了，再換新鞋穿」！