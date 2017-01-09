台中稽查年貨 「台灣酸菜」二氧化硫超標8倍

2017-01-09 19:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，衛生局今天公佈稽查市售年貨，結果22件醃漬蔬菜中的台灣楓康超市太平分店的「台灣酸菜」二氧化硫超標8倍，要求下架，並移請上游廠商所在地雲林縣衛生局查處，依違反食安法將可開罰3萬至3百萬。

衛生局去年11月30日抽查醃漬蔬菜，檢驗二氧化硫、防腐劑苯甲酸，上月28日結果出爐，違規的台灣楓康超市太平分店販賣的「台灣酸菜」二氧化硫檢出○．0.245g/kg（標準值<0.03g/kg）超標，而其外包裝竟標示「保證無二氧化硫」。

衛生局指出，漂白劑二氧化硫為合法食品添加物，但有限量使用標準，長期大量攝入易引起呼吸不順、腸胃症狀、噁心嘔吐等，影響健康。

衛生局提醒，醃漬蔬菜在產製醃漬過程中可能會添加較多的鹽分，建議民眾料理前，可用水先浸泡20至30分鐘，再以流動清水沖洗，降低鹽分攝取，最後可以滾水開蓋方式煮3分鐘，加速二氧化硫隨蒸氣揮發，避免攝食過量。

衛生局提出因應年節提早稽查年貨商品，包括醃漬蔬菜、年糕製品、水產乾貨、豆乾、香菇、開心果、瓜子等共174件。