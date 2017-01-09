| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林火燒山 警消急赴灌救 浩鼎案》遭依貪汙罪起訴 翁啟惠：震驚與憤怒 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

台中稽查年貨 「台灣酸菜」二氧化硫超標8倍

2017-01-09  19:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節將至，衛生局今天公佈稽查市售年貨，結果22件醃漬蔬菜中的台灣楓康超市太平分店的「台灣酸菜」二氧化硫超標8倍，要求下架，並移請上游廠商所在地雲林縣衛生局查處，依違反食安法將可開罰3萬至3百萬。

衛生局去年11月30日抽查醃漬蔬菜，檢驗二氧化硫、防腐劑苯甲酸，上月28日結果出爐，違規的台灣楓康超市太平分店販賣的「台灣酸菜」二氧化硫檢出○．0.245g/kg（標準值<0.03g/kg）超標，而其外包裝竟標示「保證無二氧化硫」。

衛生局指出，漂白劑二氧化硫為合法食品添加物，但有限量使用標準，長期大量攝入易引起呼吸不順、腸胃症狀、噁心嘔吐等，影響健康。

衛生局提醒，醃漬蔬菜在產製醃漬過程中可能會添加較多的鹽分，建議民眾料理前，可用水先浸泡20至30分鐘，再以流動清水沖洗，降低鹽分攝取，最後可以滾水開蓋方式煮3分鐘，加速二氧化硫隨蒸氣揮發，避免攝食過量。

衛生局提出因應年節提早稽查年貨商品，包括醃漬蔬菜、年糕製品、水產乾貨、豆乾、香菇、開心果、瓜子等共174件。

廣告
  • 衛生局抽查出台灣楓康超市販賣的「台灣酸菜」二氧化硫超標。（記者蔡淑媛翻攝）

    衛生局抽查出台灣楓康超市販賣的「台灣酸菜」二氧化硫超標。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 衛生局抽查出台灣楓康超市販賣的「台灣酸菜」二氧化硫超標。（記者蔡淑媛翻攝）

    衛生局抽查出台灣楓康超市販賣的「台灣酸菜」二氧化硫超標。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二氧化硫 楓康超市 酸菜
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：台中稽查年貨 「台灣酸菜」二氧化硫超標8倍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.