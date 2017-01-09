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夜市「火焰骰子牛」竟是組合肉 成分有羊也有豬！

媒體送驗骰子牛，沒想到裡頭有羊肉也有豬肉。（情境照）

2017-01-09  20:31

〔即時新聞／綜合報導〕媒體送驗三間不同夜市的「火焰骰子牛」，沒想到這些自稱都是牛肉的骰子牛，竟然驗出內容成分是重組肉，裡面有羊也有豬。

先前不少人就懷疑夜市骰子牛是組合肉品，《三立新聞》將不同攤商的牛肉送驗，沒想到裡面都有羊肉成分，甚至有豬肉及其他重組肉成分。

這樣的重組肉要吃全熟，其中的羊、豬肉及黏著劑，更不能像牛肉可以選擇幾分熟，若是不吃豬或羊的人買下號稱牛肉的骰子牛，更是莫名破戒。

據報導，買骰子牛前，攤商都聲稱是美國牛，絕不是組合肉，甚至之前有攤商自清賣的都是安格斯黑牛肉，如果是重組肉就賠百萬。

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  • 重組的骰子牛肉，攤商都堅稱不是組合肉，送驗卻驗出羊肉及豬肉。（圖擷取自三立新聞）

    重組的骰子牛肉，攤商都堅稱不是組合肉，送驗卻驗出羊肉及豬肉。（圖擷取自三立新聞）

  • 這樣的組合肉，不只不能像牛肉要求幾分熟，更是一定要吃全熟。（圖擷取自三立新聞）

    這樣的組合肉，不只不能像牛肉要求幾分熟，更是一定要吃全熟。（圖擷取自三立新聞）

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相關關鍵字： 三立新聞 假的 夜市 重組肉 骰子牛
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