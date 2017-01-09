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104年度地方財政考核 宜縣全國第5

2017-01-09  22:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］財政部辦理「104年度地方財政考核」，宜縣總成績首次進入全國前6名排第5，還贏過6都之一的新北市，縣政府表示，在同仁努力下，因地方債務近7年下來還了26億，逐漸達到財務平衡，逐漸健全的財政體質是獲獎的關鍵。

財政部評選「104年度地方財政考核」，針對「公庫管理」、「財務管理」、「債務管理」及「公產管理」等四大面向，宜蘭縣104年度在「財務管理」獲得全國第2名，「公庫管理」獲全國第3，整體總成績則排全國第5，首次進入全國前6。

縣府財政處長林嘉洋表示，「財務管理」能獲獎，是因為縣內財政達到開源節流，「公庫管理」則是因為縣內金流已達到無紙化，符合中央標準，至於總成績能獲得全國第5，這全都要感謝所有縣府同仁的努力，讓縣內財政逐漸步上軌道。

林嘉洋說，宜蘭屬於農業縣，資源貧瘠，面對財源偏低，負債超限的困境，透過涵養稅源及辦理各項開源措施，如辦理民間投入縣內公共建設等，已見成效，縣內自籌財源從41億提升到69億，並自101年度起歲入、歲出決歲都有騰餘。

林嘉洋說，縣府多年來累積兩百多億元的債務，林聰賢擔任縣長7年來，已償還26億，縣民每人平均負債已從5.36萬元，降為4.82萬元，依照計畫，未來每年至少還會償還4億元的債務，財政體質逐漸健全，是能夠獲得中央肯定最重要的原因。

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  • 財政部辦理「104年度地方財政考核」，宜縣總成績首次進入全國前6名排第5，還贏過6都之一的新北市；圖為財政處長林嘉洋。（記者林敬倫攝）

    財政部辦理「104年度地方財政考核」，宜縣總成績首次進入全國前6名排第5，還贏過6都之一的新北市；圖為財政處長林嘉洋。（記者林敬倫攝）

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標題：104年度地方財政考核 宜縣全國第5


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