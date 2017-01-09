好市多「消失的沙拉」 公司出面說話了

2017-01-09 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕新莊好市多才剛開幕，有網友就在《爆料公社》指出，在鮮食區架上的一盒沙拉，僅剩下一顆番茄、一小塊肉的殘渣跟醬料，讓不少網友大傻眼，第一時間認為有人在偷吃沙拉後還把盒子放回去裝沒事，引起熱議，後發現「偷吃」只是一場誤會，事實是顧客打翻沙拉後，不知如何處理，遂將空盒放回才會引起誤會。

大批網友第一時間見到被掏空的沙拉紛紛留言：「是有多餓啦～」、「吃光後歸還，還留個底...」、「人性啊」、「我也看過一盒櫻桃被打開吃！下次可能牛奶也會被喝」，認為大庭廣眾下也敢偷吃，真的功力深厚。

但據《蘋果》報導，好市多公司稍早表示，在詢問賣場人員及調閱監視錄影器後，發現「消失的沙拉」真相原來是昨晚有客人打翻後，不知道該如何處理，便將空盒放回架上，並不是被偷吃，事後認為客人並非出自惡意，因此並不追究。

不過還是有不少網友留言：「就算是顧客打翻也該結帳付費，店家不追究至少商品要回收啊」、「打翻了也應該買單吧？放回去就不是奧客嗎？」，認為不管是偷吃也好、打翻也好，自己犯的錯事就應該要負責，而不是裝沒事放回去。