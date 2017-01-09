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春節近了 高雄百貨福袋年初一開賣

2017-01-09  20:28

［記者黃旭磊／高雄報導］再過2週就過年，預期大批民眾搶排福袋，高雄業者宣布於年初一上午9點半開賣。

年初一除了拜拜、走春，近年還流行排隊搶百貨福袋，北高雄業者表示，福袋從初一上午9點半到11點，袋內5種福氣包括汽車、黃金、電動機車、禮券及折疊椅等，特獎送出汽車一部，歡迎民眾試手氣。

高雄百貨超過10家，每年大年初一吸引上萬民眾搶排，民眾穿著喜氣紅裝繞著百貨大樓排隊形成過年應景景觀。

業者今年結合公益，與台東書屋合作推出尋寶趣福氣袋，每賣出一份福袋尋寶圖就捐出50元協助建造書屋，將知識引入偏鄉，讓學童受到更完善照顧。

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  • 業者宣布於年初一上午9點半開賣福袋。（記者黃旭磊攝）

    業者宣布於年初一上午9點半開賣福袋。（記者黃旭磊攝）

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