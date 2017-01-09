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婦人糞便潛血檢出第一期大腸癌 手術切除不需化療

2017-01-09  19:45

〔記者王俊忠／台南報導〕年逾半百婦人例行糞便潛血檢查，發現大腸有第一期降結腸惡性腫瘤，尚未轉移其他器官，即接受微創切除手術，術後八天就出院、不需接受化療。醫師指這是早發現、早治療的好案例，因大腸癌是國人十大癌中發生率第一高，但治療效果好，民眾宜定期篩檢。

「便便學問大，裡頭暗藏許多健康機密」，台南市立醫院消化外科醫師周易韋表示，如果平常排便順暢突然不再順暢，或原本排便困難卻在短期內突然順暢無比、糞便不成形，只要幾個月內大便習慣突然改變，次數從多變少或從少變多，出現血便、大便變細、想排又排不乾淨的感覺、體重減輕，都可能是大腸癌徵兆，不可不慎！

周醫師指出，大腸癌發生原因除與遺傳、基因有關，飲食西化也被認為是危險因子之一，現代人工作繁忙，多以外食為主，食用蔬果比例低，加上吃太多肉、油脂，大腸癌可能悄悄上身。根據國建署2015年公布資料顯示國人十大癌症排行榜中，大腸癌發生率7度居冠。

醫師提醒，定期篩檢是預防大腸癌不二法門，50歲以上民眾享有每2年1次免費大腸癌篩檢，但糞便潛血檢查陰性不代表安全，如有任何懷疑，進一步接受大腸鏡檢查，才是確診大腸癌的黃金標準。

市醫一般外科主任趙瑞和說，如糞便潛血檢查早發現癌病變徵兆，還沒什麼病症，很適合微創手術，術後恢復快，也能避免腸沾黏。

此外，平時飲食也應少肉多蔬果、定期運動，避免燒烤、油炸食物，多吃大量纖維素的地瓜、高麗菜、含水溶性纖維的蘋果、有豐富花青素的藍莓等食物，豐富膳食纖維會與腸道膽酸結合，加速糞便排泄，減少腸道接觸致癌物。

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  • 台南市立醫院消化外科醫師周易韋（中）與醫師團隊提醒民眾如大便次數有改變狀況，要留意是否大腸癌病變？（記者王俊忠攝）

    台南市立醫院消化外科醫師周易韋（中）與醫師團隊提醒民眾如大便次數有改變狀況，要留意是否大腸癌病變？（記者王俊忠攝）

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相關關鍵字： 健康醫療 大腸癌 大腸鏡 惡性腫瘤 糞便潛血
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