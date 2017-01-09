員工旅遊沒新人 網友：正妹面試就被通知

2017-01-09 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕年終將近，不少公司都會有旅遊或是尾牙，一名新進員工發現員工旅遊沒通知他，於是在網路發問這樣正常嗎？是不是公司對新人不友善？網友則認為正妹的話，面試時就會收到通知。

網友在批踢踢上發問，明年公司開工前有個小旅遊，要去山上住小木屋，但公司群組上有人講他才知道，於是問了其他同事，同事雖然安慰他比較晚進公司，才會沒被通知到，但原po表示現在大家都已經在討論房間如何分配，讓他覺得十分尷尬，質疑是不是公司對新人不友善呢？。

網友則表示，「新進員工沒有很正常吧」、「很多公司滿1年才有旅遊跟抽獎呀」、「沒被通知就不要去呀」、「如果你是正妹，應該面試時就被通知」、「想到分組分房就抖」。