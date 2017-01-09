文府「小一生的導航機」 領銜率小學生做公益

全國「小學生公益行動競賽」今開跑，主辦單位呼籲全國小學帶領孩子從小做公益。（記者方志賢攝）

2017-01-09 20:41

〔記者方志賢／高雄報導〕高市文府國小5年8班學生，關懷剛入學的小一新生，全班擔任小一生的「導航機」，給他們如同「家」般的溫暖，這項傳承多年的公益行動，成為今年全國「小學生公益行動競賽」的宣導紀錄片，主辦單位今宣示活動開跑，呼籲全國小學帶領孩子從小做公益。

瑪利亞社會福利基金會辦理「小學生公益行動競賽」多年，今年首度與高市教育局合辦，今下午在文府國小首映公益行動紀錄片「小一生的導航機」，高市教育局長范巽綠、活動代言人沈春華等人出席。

文府國小傳承多年的「愛心學長姐」活動，今年由5年8班學生深化為「小一生的導航機」行動，並納入學校小市長選舉的政見發表，學生黃肅鈴患有視力障礙，個性害羞，直到參與「小一生的導航機」活動，才漸漸變得自信，勇敢克服障礙，而她的參選政見之一就是全校都應推行「小一生的導航機」行動。

主辦單位邀請拍攝「一首搖滾上月球」導演黃嘉俊，為文府國小執導此公益行動紀錄片，希望分享給全國小學能將此生命教育教材列入教學課程計畫中。

范巽綠表示，期待合辦這項小學生公益行動競賽，讓孩子在小學階段就有機會自主規劃一件公益行動，從付出中體會知足惜福。沈春華也說，小學生公益行動競賽，讓孩子從行動中學習，主動關心世界，察覺他人的需要，並透過規劃、實踐與反思過程，體驗產生有意義的經驗。

「小學生公益行動」競賽，以班級為單位所共同執行的公益行動，皆可報名參加，徵件日期至2月24日截止，活動詳請上網搜尋「小學生公益行動」。