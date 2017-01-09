8旬老翁流落街頭 盼與「平安站家人」團圓

2017-01-09 19:05

［記者簡惠茹／宜蘭報導］羅東平安站今天發放尾牙餐券，許多街友難得現身，期待飽餐一頓，更重要的是利用機會與平安站這些家人團圓。81歲的胡老伯與兒子已經失聯27年，他說，平安站比家更像家，流落街頭的苦衷都能在尾牙時暫時放下。羅東平安站表示，目前尾牙餐費還缺兩成，盼有心人士樂捐。

胡老伯已經在羅東平安站住了6年，唯一的兒子自從到中國廣州開設電子工廠後，就和他斷了聯繫，他透過外交部、中國公安，找了27年，也找不到兒子，老婆過世後，他更加孤苦無依，可以棲身的房子也因為父親早年幫人擔保而被拍賣，到了平安站，他才重新找回家的溫暖，他說，很期待每年的尾牙，讓他感受到家人團圓的氛圍。

總舖師小志今年46歲，由於投資失利，賠掉2千萬元，車子、房子全被拍賣，去年11月底開始跑路，中國籍老婆更把存款90萬領了就跑，他只能睡在橋下，寒風凍骨，他說，睡在街頭的2個月，身上只剩下2千元，餓2天才敢吃一碗魯肉飯果腹，今年是他人生最苦的過年，經過平安站的介紹，年後即將開始到工廠工作，希望能在離開前，跟大家一起在尾牙聚一聚。

羅東平安站長陳仕倫表示，今年1月22日將舉辦第27屆寒士吃飽30的尾牙活動，大家最期待的就是一年的開始，可以吃一頓好、吃一頓飽，人安也會運用募得的款項準備紅包，邀請社會大眾協助，捐款請洽：03-9617706，劃撥帳號：5002349-5人安基金會。