| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中稽查年貨 「台灣酸菜」二氧化硫超標8倍 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

寒假去哪玩？ 新北百課程免費開辦

寒假即將來臨，新北市開辦多種免費或僅酌收材料費的育樂營，可上「職業試探育樂營」、「新北市中小學寒暑期育樂營」網站查詢課程資訊。（圖由教育局提供）

2017-01-09  18:13

〔記者張安蕎／新北報導〕寒假即將來臨，新北共23所學校將辦理完全免費的「職業試探育樂營」，學生可就近參加各校所辦理的育樂營隊，體能運動、技能學習都是熱門選項，即日起至1月14日止，可上「職業試探育樂營」專案網站查詢課程內容與報名。

職業試探育樂營讓學生動手學技能，並深入瞭解各職業類科的內涵，共計開設116個營隊，提供商業管理、、應用外語、藝術、餐旅、電機電子、設計等13個職群的試探體驗課程。

以新北高工為例，今年提供動力機械職群的「智高遙控車競技營」，以及機械職群「公仔蠟模製作與金工製作」等營隊，課程內容多元豐富且具啟發性。

另外，小學生及國中生亦可參加「新北市中小學寒暑期育樂營」共計開辦569班別，可提供2萬人次報名，多數皆為免費課程，部分酌收材料費，報名詳情可洽網站資訊。

例如義學國小開辦版畫、手做布包、手工卡片、創意科學等，深受家長及孩子喜歡。龍埔國小更結合時下流行的桌遊體驗、創意積木、韓風流行舞蹈等，都讓學生非常嚮往，迫不及待寒假能夠早點到來。

廣告
  • 寒假即將來臨，新北市開辦多種免費或僅酌收材料費的育樂營，可上「職業試探育樂營」、「新北市中小學寒暑期育樂營」網站查詢課程資訊。（圖由教育局提供）

    寒假即將來臨，新北市開辦多種免費或僅酌收材料費的育樂營，可上「職業試探育樂營」、「新北市中小學寒暑期育樂營」網站查詢課程資訊。（圖由教育局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 寒假 育樂營
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：寒假去哪玩？ 新北百課程免費開辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.