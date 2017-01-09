寒假去哪玩？ 新北百課程免費開辦

寒假即將來臨，新北市開辦多種免費或僅酌收材料費的育樂營，可上「職業試探育樂營」、「新北市中小學寒暑期育樂營」網站查詢課程資訊。（圖由教育局提供）

2017-01-09 18:13

〔記者張安蕎／新北報導〕寒假即將來臨，新北共23所學校將辦理完全免費的「職業試探育樂營」，學生可就近參加各校所辦理的育樂營隊，體能運動、技能學習都是熱門選項，即日起至1月14日止，可上「職業試探育樂營」專案網站查詢課程內容與報名。

職業試探育樂營讓學生動手學技能，並深入瞭解各職業類科的內涵，共計開設116個營隊，提供商業管理、、應用外語、藝術、餐旅、電機電子、設計等13個職群的試探體驗課程。

以新北高工為例，今年提供動力機械職群的「智高遙控車競技營」，以及機械職群「公仔蠟模製作與金工製作」等營隊，課程內容多元豐富且具啟發性。

另外，小學生及國中生亦可參加「新北市中小學寒暑期育樂營」共計開辦569班別，可提供2萬人次報名，多數皆為免費課程，部分酌收材料費，報名詳情可洽網站資訊。

例如義學國小開辦版畫、手做布包、手工卡片、創意科學等，深受家長及孩子喜歡。龍埔國小更結合時下流行的桌遊體驗、創意積木、韓風流行舞蹈等，都讓學生非常嚮往，迫不及待寒假能夠早點到來。