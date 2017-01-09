原創音樂劇《紐約台客》 13日高雄駁二登場

全台第一齣影集式原創音樂劇《紐約台客》，1月13日至15日在將在高雄駁二藝術特區正港小劇場呈現。（記者張忠義攝）

2017-01-09 20:52

〔記者張忠義／高雄報導〕全台第一齣影集式原創音樂劇《紐約台客》，1月13日至15日在高雄駁二藝術特區正港小劇場呈現，敘訴4名台客在紐約的街頭生存記，反映當下的生活與社會，適逢農曆新年前夕，歡迎大家來駁二開心大笑當個紐約台客！

這是成立於2009年，由前華盛頓國家歌劇院簽約歌手詹喆君回台創立的「唱歌集音樂劇場」，將4名在紐約各自追夢、誤打誤撞成為室友的台客，一起在異地度過生活裡的各種失敗，仍然可以唱著歌過，繼續勇敢做自己的故事歡樂上演。

《紐約台客》以屢試鏡屢失敗的藝術學院畢業生、被劈腿趕出住所的甜點店女服務生、身兼律師與同志酒吧的變裝皇后，與其花美暖男朋友兼經紀人等4名台灣人在美國紐約闖蕩為題材，一路展開4個形象鮮明的角色如何努力在生活裡殺出一條血路、應付不同國度不同文化帶來的挑戰，卻總能在紐約這間小公寓裡找到互相依靠的情境喜劇，以幽默、趣味與自嘲情節，保證讓觀眾笑倒於劇場，忘卻生活中的各種壓力或不愉快。

藝術總監詹喆君表示，唱歌集音樂劇場作為高雄唯一只做音樂劇的劇團，不斷地嘗試整合豐富的劇場元素，今年更首次傾全力打造原創中文音樂劇《紐約台客》，以「影集」方式呈現，挑戰節奏明快的喜劇風格，更以歌舞唱跳小劇場，期待玩出音樂劇的新風貌。

身兼導演與編劇的吳維緯提到，《紐約台客》將故事背景設定為「4名台客在紐約的街頭生存記，使其在編劇上有相當大的彈性可以把玩人種文化、東西差異、社會階層與陳規等議題，透過「影集單元」主題性的創造，以幽默自嘲態度，反映當下的生活與社會。

吳維緯特別將變裝皇后、男同志、劈腿等情節編寫於故事中，更以誇張的歌舞秀和些許胡鬧的個性描繪角色，即希望表現在多元包容的世界大城裡，什麼都有可能、什麼都會發生，應對許多看似嚴肅的議題，如同角色們在劇中遭遇的生活挫敗，其實可以選擇哈哈一笑，唱著歌過輕鬆面對。