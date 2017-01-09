臉書結緣！ 她送發光籃球 鼓勵桃園啟智學校愛運動

鶯歌國中籃球隊練習2星期，到桃園啟智學校表演花式籃球。（記者陳昀攝）

2017-01-09 20:27

［記者陳昀／桃園報導］立委蘇巧慧在臉書接獲桃園啟智學校訊息，得知校方想拿發光籃球當作教學輔具，於是居中牽線籃球廠商，今天一起送25顆發光籃球到桃園啟智學校，並邀請鶯歌國中籃球隊前往表演花式籃球，桃園啟智學校的小朋友們全都目不轉睛、不斷歡呼，廠商更當場加碼，再送25顆發光足球。

桃園啟智學校職能治療師俞雨春指出，他偶然看到蘇巧慧在臉書發動「發光籃球比賽」，想到可以利用發光籃球，配合校方的多感官教室，提升學生的專注力及運動動機，原本只是想詢問如何購買，沒想到蘇巧慧會熱情牽線；校長許唐敏說，一直想鼓勵學生多運動、幫助復健，學生們看到發光籃球都很開心，校方也是滿滿地感動、感謝。

蘇巧慧表示，她一看到俞雨春的訊息，就決定要直接送發光籃球給校方，為孩子們盡一份心力，廠商聽說此事，立刻認捐25顆發光籃球。

代表前往致贈的品牌經理黃威智說，這次送給桃園啟智學校的是特製版的發光籃球，有兩個燈與較深的球溝、會發出更強的光，看到孩子們興奮表情，決定再送25顆發光足球，協助校方教學。

另外，鶯歌國中籃球隊教練夏安琪說，7位隊員為了演出練習了兩個星期，他們大多出自弱勢家庭，到桃園啟智學校表演，讓他們有機會為他人付出，學會珍惜和回饋。