臉書結緣！ 她送發光籃球 鼓勵桃園啟智學校愛運動
2017-01-09 20:27
鶯歌國中籃球隊練習2星期，到桃園啟智學校表演花式籃球。（記者陳昀攝）
［記者陳昀／桃園報導］立委蘇巧慧在臉書接獲桃園啟智學校訊息，得知校方想拿發光籃球當作教學輔具，於是居中牽線籃球廠商，今天一起送25顆發光籃球到桃園啟智學校，並邀請鶯歌國中籃球隊前往表演花式籃球，桃園啟智學校的小朋友們全都目不轉睛、不斷歡呼，廠商更當場加碼，再送25顆發光足球。
桃園啟智學校職能治療師俞雨春指出，他偶然看到蘇巧慧在臉書發動「發光籃球比賽」，想到可以利用發光籃球，配合校方的多感官教室，提升學生的專注力及運動動機，原本只是想詢問如何購買，沒想到蘇巧慧會熱情牽線；校長許唐敏說，一直想鼓勵學生多運動、幫助復健，學生們看到發光籃球都很開心，校方也是滿滿地感動、感謝。
蘇巧慧表示，她一看到俞雨春的訊息，就決定要直接送發光籃球給校方，為孩子們盡一份心力，廠商聽說此事，立刻認捐25顆發光籃球。
代表前往致贈的品牌經理黃威智說，這次送給桃園啟智學校的是特製版的發光籃球，有兩個燈與較深的球溝、會發出更強的光，看到孩子們興奮表情，決定再送25顆發光足球，協助校方教學。
另外，鶯歌國中籃球隊教練夏安琪說，7位隊員為了演出練習了兩個星期，他們大多出自弱勢家庭，到桃園啟智學校表演，讓他們有機會為他人付出，學會珍惜和回饋。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 海倫清桃隱婚18年 越南新娘：真是丟人現眼
- SBL》裁判搶戲吹他T 讓籃球迷都怒了（影音）
- 自傳造假被退貨 海倫清桃：沒說是真實故事
- 〈熱門族群〉股王大立光登頂 光學股活蹦亂跳
- 曾志偉賽馬花1萬爽贏6560萬 大方招待友人遊日本
- 警車撞公車再被撞 3車連環撞一團
- 中國惡官強拆民房 副縣長親自帶隊上陣
- 前超模上空解放 兩點任人看
- 自由廣場》（澄社評論）美國的安理會棄權票
- 蔡會川普團隊 府方稱僅是「美方朋友」
- 驚！安海瑟薇IG發文 宣告無限期休息
- 《金球紅毯》萊恩雷諾斯驚險偷車才趕上？放話會跟老婆多炒飯
- 小蘿莉騎鱷魚 挨轟太危險、虐待動物
- 《金球獎》小班頒獎凸槌 凱西奪影帝幫哥雪恥
- 羅冠聰返港遭毆 時力籲政府表態
- 歐巴桑逆襲！ 為了家50歲家庭主婦考上東大
- 《金球前哨戰》「藍色男孩」大4喜 凱西海邊稱帝
- 被老爸飆罵：X你娘 陳漢典機智回應：你有啊
- 宜縣府尾牙停辦兩年 今年復辦改走樂團風
- 川普上任仍玩弄一中 中官媒：不惜與美斷交
- 悼念秦金生 柯建銘：國民黨最強黨務主管
- 中職》林承飛新約接近談成 月薪逾15萬
- 高球》TPGA年度頒獎 詹世昌獲選年度最佳球員
- 絕殺失手 簡偉儒30分白搭
- 張兆志選擇性公開私訊遭打臉 發文感謝學生寬容
- 老闆娘好心收留 街友竟燒她店
- 台中警車失控 撞上對向公車與轎車
- 雪梨女網賽 雙詹首輪吞敗
- 兩代武則天強碰！范冰冰同台潘迎紫 體驗追星fu
- 雪莉揪崔子遊台快閃 曬內褲辣照展翹臀
- 委內瑞拉最低工資漲到13萬 只夠買2瓶巧克力醬
- NBA》保羅船長8000助攻達陣 快艇澆熄熱火
- 空污、溫差大 易誘發心肌梗塞
- 顏純左將辭職選南市長 謝龍介：是負責任態度
- 暗批黃國昌？ 馮光遠：基於厚道 點到為止
- 兒遭虐待 父虐保母夫報復
- 房子老舊被當作廢棄屋 男子偷拆鐵窗
- 歐洲人昂貴享受 喝杯貓屎咖啡…
- 菜市場小旅行 老外驚呼好玩好吃
- 山東教授貼文諷毛 記過被退休
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：臉書結緣！ 她送發光籃球 鼓勵桃園啟智學校愛運動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分