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高雄港散裝碼頭除夕休到初二 貨櫃碼頭正常作業

高雄港散裝櫃碼頭（見圖），除夕休到初二。（記者黃旭磊攝）

2017-01-09  18:09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕春節期間，高雄港散雜貨碼頭裝卸作業從農曆除夕（1月27日）下午5點到年初一、初二（1月28日、29日）停止作業，至於貨櫃碼頭正常作業。

高雄港務長王派峰說，年初三（1月30日）應船公司或貨主要求可彈性配合作業，初四（1月31日）恢復正常作業，至於貨櫃碼頭則由航商自主管理裝卸、船期、貨源安排，籲請業者提前規劃，分公司全力配合讓大家平順過好年。

高雄港務分公司棧埠事業處表示，業者如因航商、貨主委託需裝卸作業，可於26日（除夕前一天）下午3點前填寫「臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司國法定假日棧埠作業申請單」向棧埠現場作業單位辦理申請。

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