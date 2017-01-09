| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中稽查年貨 「台灣酸菜」二氧化硫超標8倍 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 生活

春節台北往返宜蘭客運 尖峰3-5分鐘發車

2017-01-09  17:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通部公路總局今天公布春節疏運方案，為紓解國道5號壅塞情形，1月27日至2月1日，往返宜蘭地區客運加開班次，尖峰時間3至5分鐘發車，往返羅東轉運站增加捷運三重站及松山車站2處上車點，板橋轉運站加開往羅東直達車，不經台北市區，可縮短30分鐘車程。

交通部公路總局台北區監理所課長張東閔表示，今年協調國道客運業者加開往返宜蘭、羅東班次，尖峰時段3至5分鐘發車，平均候車時間不超過20分鐘，旅客可在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站及新店大坪林站乘車。

除上述既有5個站別，今年增加捷運三重站（國光客運）及松山車站（首都客運）2處站點往返羅東轉運站，板橋轉運站（噶瑪蘭客運）增開至羅東轉運站直達車，從板橋走台64線快速道路銜接中和交流道，不繞行台北市區，估計尖峰時間可節省30至40分鐘車程。

宜蘭縣境內增開2條紅色區間幹線及7條綠色景點接駁公車，紅色串聯烏石港、蘭陽博物館、頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳、南方澳等地區，綠色通往五峰旗瀑布、羅東林業園區、羅東夜市、梅花湖、金車酒廠、礁溪溫泉公園等熱門風景區，提高觀光旅遊便利性。

廣告
  • 交通部公路總局協調國道客運業者，於春節期間加開台北往返宜蘭地區班次，尖峰時間3至5分鐘發車。（記者賴筱桐攝）

    交通部公路總局協調國道客運業者，於春節期間加開台北往返宜蘭地區班次，尖峰時間3至5分鐘發車。（記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公路總局 國道5號 春節疏運 板橋轉運站 羅東轉運站
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：春節台北往返宜蘭客運 尖峰3-5分鐘發車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.