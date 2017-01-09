春節台北往返宜蘭客運 尖峰3-5分鐘發車
2017-01-09 17:38
〔記者賴筱桐／新北報導〕交通部公路總局今天公布春節疏運方案，為紓解國道5號壅塞情形，1月27日至2月1日，往返宜蘭地區客運加開班次，尖峰時間3至5分鐘發車，往返羅東轉運站增加捷運三重站及松山車站2處上車點，板橋轉運站加開往羅東直達車，不經台北市區，可縮短30分鐘車程。
交通部公路總局台北區監理所課長張東閔表示，今年協調國道客運業者加開往返宜蘭、羅東班次，尖峰時段3至5分鐘發車，平均候車時間不超過20分鐘，旅客可在板橋轉運站、市府轉運站、台北轉運站及新店大坪林站乘車。
除上述既有5個站別，今年增加捷運三重站（國光客運）及松山車站（首都客運）2處站點往返羅東轉運站，板橋轉運站（噶瑪蘭客運）增開至羅東轉運站直達車，從板橋走台64線快速道路銜接中和交流道，不繞行台北市區，估計尖峰時間可節省30至40分鐘車程。
宜蘭縣境內增開2條紅色區間幹線及7條綠色景點接駁公車，紅色串聯烏石港、蘭陽博物館、頭城、礁溪、宜蘭、羅東、冬山、蘇澳、南方澳等地區，綠色通往五峰旗瀑布、羅東林業園區、羅東夜市、梅花湖、金車酒廠、礁溪溫泉公園等熱門風景區，提高觀光旅遊便利性。
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