陳思涵希望打造何首烏成為大肚山特產
陳思涵在大肚山種植枸杞當綠帶，卻意外受到民眾的青睞。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕台灣也有本土何首烏及枸杞喔！原本以養殖教學用昆蟲為業的陳思涵，3年前誤打誤撞，開始四處蒐集何首烏及枸杞的種源，在大肚山上種植，目前種植面積達6.5公頃，並與生技公司合作，開發何首烏燉包等產品，由於採用自然農法、無毒種植，許多民眾擔心購買中國的產品有農藥殘留及重金屬等問題，紛紛向她購買，她表示，何首烏是高經濟作物，而且種植過程不需噴灑農藥，友善土地，希望打造何首烏成為大肚山特產。
陳思涵與丈夫在沙鹿區經營親子部落農場，原本以養殖教學用的昆蟲為主，隨著少子化，教學使用的昆蟲需求減少，3年前，生技公司找她合作，希望在大肚山種植何首烏。
陳思涵開始四處蒐集種源，她表示，何首烏在全球約有231個產地，約有70個品種，她目前共蒐集到39個品種，包括台灣原生種4種及中國寧夏等品種。
因有朋友無償提供位於清水區海風里廢耕10多年的農地供她種植，陳思涵原本有意朝有機發展，在農地四週種植枸杞當作綠帶，不料，受到上游農田噴灑農藥等影響，無法取得有機認證，她一度廢耕，任由雜草叢生，沒想到自然野放的環境卻讓何首烏及枸杞長得更好。
陳思涵採用自然農法、無毒栽培方式，在大肚山栽種何首烏，與生技公司合作研發何首烏燉包等販售，也種少許枸杞、黃精、玉竹等，原本是要當作綠帶及給父母食用，但許多民眾獲知台灣有本土的枸杞等紛主動要求購買，十分搶手。
陳思涵說，何首烏視其成份，每台斤售價約230至370元，屬高經濟作物，而且野放種植，勿需噴灑農藥，對土地很友善，而且沒有採收期限制，要多少採多少，她目前也與少數農友契作，希望能推廣成為大肚山的特產。
由於中國產的枸杞，很多都會使用二氧化硫等，果蒂會變橘紅色，陳思涵說，分辨本土或中國產的最好方式就是看果蒂部分，只要枸杞的果蒂上保留原本白白的顏色，就是台灣本土產的。
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